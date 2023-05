Bayer Leverkusen-Roma, Europa League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Roma è un match valido per il ritorno delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

La Roma è a soli 90 minuti dalla sua seconda finale europea consecutiva. Stavolta non è la Conference ma l’Europa League, anche se José Mourinho e i suoi uomini si augurano che l’epilogo sia lo stesso. Nel ricordo di Tirana, ecco avvicinarsi Budapest: l’ultimo ostacolo da superare è quello della BayArena di Leverkusen, dove ai giallorossi nella semifinale di ritorno basterà non perdere per volare in Ungheria e giocarsi un altro trofeo internazionale.

Una settimana fa, sulla spinta dei 63mila dello stadio Olimpico, una Roma romaneggiata e con la panchina cortissima ha dimostrato, nel complesso, di avere qualcosa in più dei tedeschi, allenati da un ex allievo di Mourinho ai tempi del Real Madrid, Xabi Alonso. Il Bayer ha avuto quasi sempre il pallino del gioco ma non si è mai reso realmente pericoloso, ingabbiato dalle fitte trame difensive dei capitolini, capaci buttare il cuore oltre l’ostacolo nonostante le numerose assenze. Il coniglio dal cilindro la Roma l’ha tirato fuori ad inizio ripresa, trovando il gol del vantaggio con Bove, valente prodotto delle giovanili che Mourinho sta schierando titolare da ormai qualche partita per ovviare alla penuria di alternative. Con il minimo sforzo la formazione giallorossa ha messo il muso davanti: l’1-0 è diventato quasi un marchio di fabbrica nei match disputati davanti al proprio pubblico.

Roma alle prese con il problema trasferte

La qualificazione però rimane in bilico. Con la Roma chiamata ad invertire la rotta rispetto alle ultime trasferte di Europa League: nella fase ad eliminazione diretta, infatti, Pellegrini e compagni non hanno mai vinto né segnato, perdendo contro Salisburgo e Feyenoord – due avversari poi ribaltati tra le mura amiche – e pareggiando con la Real Sociedad.

I giallorossi non potranno dunque abbassare la soglia dell’attenzione, replicando l’ottima gara difensiva dell’Olimpico. Il Bayer Leverkusen è una squadra che va in difficoltà se non riesce a trovare spazi ma è ovvio che, se dovesse andare in vantaggio, bisognerebbe rifare tutto da capo. Intanto, lo 0-0 di Bologna di domenica ha confermato che l’obiettivo numero uno della Roma e di Mourinho è ormai l’Europa League: al “Dall’Ara” è scesa in campo una squadra infarcita di riserve, che non aveva alcuna intenzione di alzare i ritmi. I capitolini, scivolati a -6 dal quarto posto, sembrano aver alzato bandiera bianca nella corsa alla Champions. Il doppio impegno sta condizionando anche il Leverkusen, che in casa dello Stoccarda si è dovuto accontentare di un deludente pareggio, dicendo addio anche al quinto posto: per le Aspirine si è trattato della quarta partita senza vittorie ed in cui Wirtz e compagni non hanno mai segnato più di un gol.

Xabi Alonso non potrà contare sugli infortunati Kossounou e Andrich, che saranno rimpiazzati da Demirbay e Bakker. In attacco è ballottaggio tra Hlozek e Adli. Nella Roma mancheranno all’appello Kumbulla, El Shaarawy, Karsdorp e Llorente ma Mourinho spera di recuperare in extremis Dybala e Smalling, entrambi tornati ad allenarsi.

Come vedere Bayer Leverkusen-Roma in diretta tv in chiaro e in streaming

Bayer Leverkusen-Roma è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport (canale 253) ed in chiaro su Rai 1. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati Sky, su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky ed attraverso lo streaming gratuito di RaiPlay. Sarà possibile vedere Bayer Leverkusen-Roma anche su DAZN. La nota piattaforma dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Non ci aspettiamo un copione diverso da quello dell’andata, con il Bayer Leverkusen che proverà sin da subito ad alzare i ritmi per recuperare lo svantaggio. Per la Roma di profilano altri 90 minuti intensi. Ma per ciò che ha fatto vedere sette giorni fa dovrebbe essere in grado di evitare la sconfitta in una gara da meno di quattro gol complessivi, portando a casa la qualificazione. Il primo tempo potrebbe terminare in parità.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Hložek.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik, Bove, Matić, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1