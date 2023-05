Tennis, compleanno rovente: défilé social e posa alla Basic Instinct

Tennis, per la sua festa di compleanno ha scelto un miniabito davvero esagerato e ha posato come Sharon Stone in Basic Instinct.

Le top player del circuito, non tutte ma quasi, sono ancora a Roma e si stanno dando battaglia sul rosso del Foro Italico. Le tenniste che non si sono qualificate agli Internazionali d’Italia, o che hanno perso ancor prima che la seconda settimana del Masters 1000 iniziasse, si sono invece spostate a Firenze.

In Toscana si sta giocando il Ladies Open, un torneo Wta 125 perfetto per sgranchirsi le gambe in vista del prossimo appuntamento clou della stagione, ossia il Roland Garros. Tra le tante atlete presenti nella entry list ce n’è anche una che il popolo del tennis ricorderà senz’altro. Non tanto per i suoi meriti sportivi, ma per una vicenda che ha seriamente rischiato di mandare in fumo la sua carriera e il suo amore per lo sport. Stiamo parlando di Dayana Yastremka, la splendida tennista di Odessa che qualche anno fa è finita al centro di una vera e proprio bufera mediatica.

La ragazza era risultata positiva ai test anti-doping, che avevano rilevato la presenza nel suo sangue di una dose ingente di mesterolone. Come ci fosse finito nel suo corpo fu chiaro subito dopo la squalifica dal circuito, quando spiegò di essere entrata in contatto con la sostanza dopante per via dei rapporti sessuali consumati con il suo ex fidanzato. Raccontare la verità le permise, fortunatamente, di essere scagionata dalle accuse e di tornare in campo.

Tennis, miniabito esagerato: impossibile toglierle gli occhi di dosso

Benché il suo nome sia ancora legato a quel fattaccio, la bella Dayana ha ricominciato alla grande. E lo ha fatto puntando non solo sul suo talento, che le ha permesso di vincere tre titoli in singolare, ma anche sfruttando quello che Madre Natura le ha dato in dono: una bellezza, vale a dire, unica nel suo genere.

La Yastremska è una ragazza sensualissima, che sa bene come giocare le sue carte per ricevere l’attenzione che desidera. Ecco perché il suo profilo social pullula di scatti supersexy e perché sia così seguita su Instagram. Con gli ultimi contenuti condivisi sulla nota piattaforma social, però, si è davvero superata. Roba che i suoi sostenitori, questo è poco ma sicuro, non si saranno ancora ripresi.

Dayana ha festeggiato il suo compleanno a Firenze e ha sfoggiato, per l’occasione, un abito di satin verde stretto come una seconda pelle, scollato e cortissimo. Le foto in cui posa come Sharon Stone in Basic Instinct, accavallando le gambe in maniera supersexy, sono solo una parte infinitesimale della sorpresa che ha riservato ai follower. Ancor più bollente è il video in cui sfila a favore di cam e mostra il suo bell’abito da ogni angolazione possibile e immaginabile. Una birthday girl davvero irresistibile.