Paola Egonu non si nasconde: ne ha una voglia irrefrenabile

Paola Egonu ha voluto condividere il suo segreto con i follower: ecco cosa ha confessato su Instagram la pallavolista.

Gliene manca una. Una soltanto. Sabato 20 maggio scenderà in campo a Torino, in occasione della finale della Champions League, e quella sarà l’ultima volta che la vedremo indossare la casacca giallonera del Vakifbank. La sua avventura in Turchia, dunque, è ufficialmente agli sgoccioli.

La squadra guidata da Giovanni Guidetti affronterà l’Eczacibasi e la partita segnerà la fine di una parentesi che, seppur breve, ha dato a Paola Egonu la possibilità di farsi apprezzare anche all’estero. Dalla prossima stagione, benché la notizia non sia ancora stata formalizzata, si trasferirà a Milano. Giocherà con la Vero Volley, per la gioia di quanti hanno sperato che facesse dietrofront e tornasse a giocare in Italia. Prima ancora, però, l’aspetta un’estate intensissima: ci saranno gli Europei, in occasione dei quali sfoggerà nuovamente la maglia azzurra, e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Di tempo per rifiatare, insomma, non ne avrà molto. Ma potrà godersi finché vorrà, in compenso, gli straordinari risultati collezionati nel corso della sua parentesi al Vakifbank. Si è distinta anche in Turchia, l’opposto di Cittadella, tant’è che nell’ultima partita di campionato – la sua squadra si è classificata terza – ha messo a segno 17 punti. Dimostrando, se mai ve ne fosse ancora bisogno dopo tutti questi mesi, il suo valore.

Paola Egonu tradisce il volley: è questo il suo sport preferito

Ci sta, dunque, che sia un po’ stanca al termine di una stagione così appassionante e movimentata. Che con la primavera in arrivo – cicloni permettendo, s’intende – stia accusando un po’ il colpo e desideri anche lei, giustamente, un po’ di riposo prima dell’avventura azzurra che la terrà impegnata in estate.

Sarà per questo motivo, presumiamo, che qualche ora fa ha voluto confessare ai suoi follower di avere una voglia incontenibile. Un desiderio irrefrenabile da spingerla, appunto, a condividerlo con la platea dei suoi sostenitori. Ha postato un selfie delizioso allo specchio, nel quale sfoggia un completo total white che le sta divinamente. Ma, prima ancora, ha voluto “raccontarsi” con un meme in cui non compare lei, ma l’attrice che ha interpretato Pippi Calzelunghe.

“Mi piace dormire – recita il meme – Ti dico è il mio sport preferito. Mi piacerebbe partecipare alle Olimpiadi del sonno”. “Anche il mio preferito” ha chiosato Paola Egonu, aggiungendo una didascalia in calce ad esso e rivelando di avere una voglia irrefrenabile di dormire. Ma chi dorme, e lei lo sa bene, non piglia coppe. Meglio farsi un buon caffè, allora, piuttosto che rinunciare alla Champions League.