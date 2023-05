Tennis, doppietta col botto | La giacca scompare: décolleté a tutto schermo

Tennis, due foto supersexy in poche ore: così la splendida atleta russa ha deciso di stupire i suoi sostenitori.

C’è chi ha un solo talento e poi c’è chi, come lei, ne ha diversi e può addirittura permettersi il lusso di scegliere quale tra i tanti coltivare. Perché a volte si può imboccare una strada e percorrerla per un po’, ma nulla vieta di tornare indietro e di ricominciare daccapo. Soprattutto se quello che si fa non ci appaga del tutto.

Sofya Zhuk ha fatto esattamente questo. Ha giocato a tennis sin da quando era una bambina, bruciando le tappe e collezionando un successo dopo l’altro nello stupore generale. Pensate, aveva appena 13 anni quando ha tagliato il suo primo traguardo importante e portato a casa la coppa del Torneo Avvenire under 16. Tre stagioni più tardi ha fatto di meglio: ha vinto nella categoria del singolare femminile juniores di Wimbledon senza lasciare alle sue avversarie, durante il percorso, neanche un set. Tutti si aspettavano grandi cose da lei, in previsione del debutto nel circuito professionistico.

Dall’oggi al domani, però, il destino della tennista russa è cambiato da così a così. Aveva finalmente esordito nei tornei del Grande Slam e si stava facendo strada tra le grandi quando, dopo una sconfitta subita nel 2019 al Roland Garros, ha deciso di appendere la racchetta al chiodo per sempre. Per via della tensione e dello stress legatial fitto calendario Wta, forse, ma la verità è che non lo sappiamo.

Tennis, Sofya Zhuk gioca “sporco”: due foto supersexy in poche ore

La vita di Sofya Zhuk è radicalmente cambiata, dopo quella sconfitta che ha fatto un po’ da spartiacque nella sua vita. E il tempo libero che tutto ad un tratto si è ritrovata a gestire ha ben pensato di sfruttarlo nel migliore dei modi, ossia concentrandosi sui social network e aprendo un account su OnlyFans.

Adesso vive a Miami, fa l’influencer ed è anche una modella. In questo ambito eccelle come nello sport, tanto da essersi guadagnata la fiducia ed il like di oltre 100mila persone, che per un’ex atleta ormai finita nel dimenticatoio non è mica poco, anzi. Il merito è senz’altro del suo fascino ineguagliabile. Di quella bellezza, decisamente fuori dal comune, che ha fatto sì che moltissimi utenti dei social perdessero la testa per lei.

Chissà quanti cuori avrà dunque spezzato, qualche ora fa, quando ha postato sui social due foto con vista super sul suo magnifico décolleté. Nella prima indossa una giacca e nulla più, con il seno in libera “uscita”; nella seconda è invece in topless ed è stata abile a coprire il lato A con un piccolo escamotage. Sarà bastato a “proteggere” le coronarie dei suoi follower? Non ne siamo così sicuri…