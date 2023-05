Federica Pellegrini, un segreto che scotta: quello che le telecamere non vedono

Federica Pellegrini, la confessione inaspettata ha lasciato tutti a bocca aperta: i dettagli scottanti in un’intervista.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta avrebbero meritato la vittoria. Non che la coppia che ha trionfato, quella composta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore, non se la sia guadagnata, intendiamoci. Ma i novelli sposi, è opinione comune, parevano avere una marcia in più rispetto agli altri concorrenti in gara.

La sintonia, tanto per cominciare, scontata essendo stati loro, prima ancora che marito e moglie, allenatore e allieva. Ma anche la tenacia, che li ha accompagnati dal primo all’ultimo episodio di quello strepitoso viaggio che è stato Pechino Express. Mancava solo la “ciliegina sulla torta”, per dirla con le parole della Divina, che ha voluto commentare il mancato lieto fine dell’avventura in India con un post sui social network. “È stato un bel viaggio – ha scritto – Di quelli che ci porteremo dentro e sulla pelle”. “Torniamo a casa piu forti di prima, ma questo forse non ci serviva”.

È stato molto più preciso di lei, però, il marito Matteo, che con grande dovizia di particolari ha raccontato per filo e per segno l’esperienza affrontata in coppia con la campionessa italiana di nuoto. E di dettagli ne ha snocciolati forse anche troppi, visto e considerato che ha finito col rivelare a Vanity Fair alcuni segreti scottanti che la sua dolce metà, forse, riservata com’è, avrebbe preferito tenere per sé.

Federica Pellegrini, il racconto hot di Matteo Giunta

“È un programma molto duro – ha ammesso innanzitutto Giunta, aprendo così le danze – che ti mette alla prova come persona e come coppia, ma è stato bellissimo vedere che abbiamo sempre trovato un’affinità. È bello essere cresciuti all’interno di questo programma e averlo finito più uniti di prima”.

Questo, però, era solo l’inizio. Di cose da dire il 41enne di Pesaro ne aveva tante, e infatti è stato un vero e proprio fiume in piena. Lo dimostra il modo in cui non si sia fatto scrupoli, quando gli è stato chiesto esplicitamente se lui e la Pellegrini avessero consumato il matrimonio (si erano sposati da poco quando sono partiti, ndr) dietro le quinte del reality show targato Sky. “È stata una luna di miele” ha candidamente ammesso l’uomo che allenava la Divina, rivelando così cosa accadesse tra una tappa e l’altra del viaggio in India.

“C’è chi consuma e chi no – ha poi aggiunto nel momento in cui gli è stata chiesta un’ulteriore conferma – non è necessario. Il sesso, in generale, è importante. Che tu sia a casa a Verona o in Cambogia. La lascio così, sul vago”. Vago? Mica tanto…