Berrettini, semaforo rosso: l’indizio nel video su Instagram

Berrettini, il filmato pubblicato dal tennista tramite Instagram Stories potrebbe contenere un indizio inaspettato.

Se a Roma c’è un’assenza che pesa più delle altre quella è senza ombra di dubbio la sua. Da padrone di casa, in tutti i sensi, avrebbe potuto fare faville. E invece no. Il suo corpo ha fatto le bizze ancora una volta e gli ha portato via la possibilità di battersi al Foro Italico, nella città in cui è nato e vissuto finché il tour non l’ha “strappato” alla sua famiglia.

Matteo Berrettini ha dovuto disertare Roma. Ancora una volta. Potremmo vederci del buono come ha fatto il suo allenatore Vincenzo Santopadre, che ha ironicamente sottolineato che così, per lo meno, sarà il solo a rimanere imbattuto agli Internazionali d’Italia. Oppure potremmo arrabbiarci con il destino e chiederci come sarebbe stato se a Montecarlo non fosse insorto il solito problema agli addominali. Ma è decisamente meglio, a questo punto, volgere lo sguardo al futuro e ai prossimi appuntamenti. Quelli sull’erba, la superficie sulla quale l’ex numero 1 d’Italia rende meglio.

Il post da lui condiviso qualche ora fa è piuttosto eloquente. Ci racconta che Berrettini non vede l’ora di tornare in campo e di fare rotta su Londra, dove giocherà, prima ancora che a Wimbledon, per difendere il titolo che ha vinto per due anni consecutivi nella cornice dello storico Queen’s Club.

Berrettini pensa a Londra: che ne sarà del Roland Garros?

Ecco, il problema è proprio questo. Non che non ci faccia piacere che Matteo abbia confermato, con questo video accompagnato dalla scritta loading (caricamento, ndr), la sua presenza all’Atp 500 che si giocherà dal 19 al 25 giugno prossimi.

Ci rende felici, ovviamente, ma che ne sarà, invece, dei prossimi tornei? Berrettini avrebbe potuto postare qualcosa a tema Roland Garros, giacché l’appuntamento è ormai alle porte, ma non lo ha fatto. Il filmato postato tramite Instagram Stories potrebbe avere, perciò, un significato sottaciuto. Che abbia voluto rivelare ai suoi follower che il semaforo è ancora rosso e che l’infortunio non gli permetterà di partecipare ai prossimi eventi sulla terra battuta? Che tornerà direttamente quando avrà inizio la stagione sull’erba?

Speriamo di no, ovviamente, ma le parole di Santopadre a Tennis Fever sembrerebbero purtroppo confermare le nostre ipotesi. “Si sta riprendendo da questo infortunio – ha detto – ma occorre un po’ di pazienza“. Il suo coach non si è sbilanciato e non ha azzardato ipotesi sui tempi di rientro, motivo per il quale non è ancora dato sapere, al momento, se Matteo volerà o meno a Parigi.