Tennis, il collant serve a poco: senza veli dalla vita in su

Tennis, il collant è servito a ben poco: nel suo ultimo servizio fotografico la splendida atleta ha posato senza veli dalla vita in su mandando i followers in delirio.

La tennista russa ha dimostrato, in più occasioni, di sapere come stuzzicare le fantasie dei tifosi. Lo sport, infatti, non è la sua unica passione: è una vera e propria amante del mondo del beauty e della fotografia, come provano le incredibili foto che posta sui social. L’ultimo servizio fotografico, in particolare, ha scatenato il delirio degli utenti.

Classe 1994, la giocatrice può vantare la vittoria di due titoli nel doppio, che l’hanno portata alla posizione numero 44 del ranking mondiale lo scorso gennaio in questa categoria. Si tratta certamente di un traguardo importante per Yana Sizikova, la quale negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con non poche avversità.

Nel 2021 è rimasta coinvolta in un’indagine incentrata sulle scommesse e i match truccati nei tornei di tennis più prestigiosi. L’atleta è stata addirittura arrestata all’epoca, dopo aver preso parte ad una partita del primo turno del Roland Garros, conclusasi con una sconfitta. Oggi sembrerebbe essersi lasciata tutto alle spalle e la voglia di rimettersi in gioco è alle stelle.

Il nuovo anno – per la tennista che ha esordito nelle gare da professionista nel 2018 in occasione del St. Petersburg Ladies Trophy – è iniziato con buone premesse. Yana è più determinata che mai a portare a casa trionfi che possano farla avanzare nella classifica mondiale e, come ogni campionessa, si allena con dedizione per raggiungere i suoi obiettivi.

Tennis, Yana Sizikova fa impazzire i tifosi con un servizio supersexy

Oltre allo sport, la giocatrice russa ha un’altra passione che l’ha resa piuttosto popolare, soprattutto sui social. In diverse occasioni è stata protagonista di servizi fotografici da urlo, nei quali ha dimostrato di sentirsi perfettamente a suo agio davanti alla camera e di non aver paura di sfoggiare il suo charme, tanto da aver portare alcuni utenti a fantasticare su un suo futuro su OnlyFans.

La meravigliosa tennista ha un fascino disarmante e può vantare un fisico statuario al quale è veramente impossibile resistere per i fan. Recentemente, questi ultimi sono stati messi a dura prova dall’ultima foto apparsa sul suo profilo Instagram. Yana ha posato per una serie di scatti in bianco e nero che definire sexy è poco.

Come potete vedere dalla foto che vi proponiamo, la giocatrice ha voluto fare una vera e propria sorpresa puntando tutto su un “look” decisamente hot: indossa solo un paio di collant che coprono le sue bellissime gambe affusolate. La parte superiore del suo corpo, invece, è completamente senza veli. Il decolleté è coperto da una delle sue braccia, mentre con la mano nasconde il suo viso.