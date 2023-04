Napoli-Salernitana: “Per questo motivo ci sarà il rinvio”

Si continua a discutere di Napoli-Salernitana, anche dopo che è arrivata la decisione sulla data della partita.

La gara, decisiva per capire quando potrebbe essere ufficiale il terzo scudetto della storia azzurra, sarà riviata a domenica, così come chiesto dal Napoli e dai suoi tifosi.

L’avvocato Giuseppe Staiano, presidente dell’Organismo Vigilanza Lega Serie A è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare di quello che è stato deciso per la sfida Napoli-Salernitana.

“La Lega Serie A non aveva la possibilità di spostare la partita“, ha esordito Staiano. “Ha dei contratti con dei broadcaster televisivi che contribuiscono a formare palinsesti di almeno sessanta Paesi differenti. Lo spostamento della partita ha un impatto enorme su diversi Paesi. Ci sono impegni contrattuali. La Lega assume anche un atteggiamento equo rispetto a questo tipo di richieste. Si regola con tutti in questo modo. La posizione della Lega era che non poteva sportare la partita. Può fare eccezione solo per cause di forza maggiore, che può essere ordine pubblico“.

“La questione era sul tavolo del Ministero dell’Interno, che si è confrontato con prefetto di Napoli e altre autorità. La notizia arriva in questi secondi: il Ministero ha ritenuto ci fossero motivi di ordine pubblico. Il fatto che si faccia alle 15:00, non lo so, ma se vado per ipotesi credo che sia sempre per la stessa necessità. È per capire se dopo Inter-Lazio da parte del Napoli può arrivare l’evento atteso, e forse questo è necessario per capire come gestire un evento così grande“.

Napoli-Salernitana: rinvio per necessità di ordine pubblico

“Sulla contemporaneità“, ha detto l’intervistato, “in questo caso il risultato è solo per il Napoli. Non lede in nessun modo la Lazio. Qui la necessità è legata all’ordine pubblico. Il tema del Napoli sulla domenica credo non fosse tanto legato a questa giornata quanto all’anticipo di martedi. A volte l’impatto non è nemmeno sulla stessa giornata ma quella seguente“.

“Il lavoro di chi fa il calendario è infernale. Su queste cose dove prevalere il buon senso, le giornate di festa devono essere di festa. La questione di ordine pubblica è delicatissima. Bisogna remare tutti dalla stessa parte. Chi decide lo fa lo fa con coscienza. Fidiamoci delle istituzioni”.

Poi un ultimo commento sullo scudetto del Napoli: “Stagione complessivamente emozionante, sia in campionato che nelle coppe. Riporta a qualche decennio fa. Sono felice di questo. Che in Europa stiano facendo bene le squadre italiane, che in campionato una piazza importante come Napoli torni straordinaria protagonista. In Lega De Laurentiis sa farsi rispettare e dire la sua. Quanto al Napoli credo sia un messaggio molto importante per tutto il calcio“.