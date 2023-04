Tifosi contro De Laurentiis: “Ecco come è nato l’attrito fra il presidente e la curva”

Perché certi tifosi del Napoli ce l’hanno a morte con De Laurentiis? Il pm Giuseppe Visone ha provato a spiegare le ragioni che hanno spinto una frangia della tifoseria a contestare il presidente del club partenopeo.

Inoltre, sempre Visone è intervenuto sul caso stipendi. Sembra infatti che la Juventus stia valutando la via del patteggiamento. Elkann vorrebbe infatti chiudere velocemente la faccenda e scongiurare l’ipotesi di retrocessione in Serie B. Ma pare che Andrea Agnelli sia contrario.

Giuseppe Visone è un pubblico ministero in servizio presso la D.D.A. di Napoli, in pratica è l’uomo dietro l’inchiesta che sta cercando di fare chiarezza su ciò che è successo sugli spalti del Maradona durante Napoli-Milan. Ma il pm è intervenuto ai microfoni calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, anche per parlare dell’evoluzione del caso stipendi, del possibile patteggiamento della Juve e, in generale, delle proteste dei tifosi partenopei contro De Laurentiis.

Parlando del caso stipendi, Visone ha detto: “Non risulta che De Laurentiis stia rischiando qualcosa, non ci sono avvisaglie di questo tipo e mi sento di escluderlo. Riguardo alla Juve, i nodi verranno al pettine e ci sarà la decisione definitiva sulle plusvalenze e si capirà di più sulla vicenda stipendi. Quest’ultima è codificata alla perfezione da una legge, e le prove sono strutturate visto che i calciatori hanno affermato che si trattava di un differimento del pagamento di alcune mensilità“.

“Credo“, ha spiegato Visone, “che la Juve vada verso un patteggiamento. Le parole di Allegri mi fanno pensare che voglia centrare l’Europa League col tentativo di difendere la categoria in vista di una penalizzazione in termini di punti”.

Tifosi contro De Laureentis, la ricostruzione del pm Visone

Visone ha anche parlato a lungo di ciò che è successo al Maradona in Napoli-Milan, quando i tifosi hanno contestato il loro presidente Aurelio De Laurentiis e poi se le sono date di santa ragione fra loro in curva: “La logica fa pensare che una squadra che sta dominando in Italia e in Europa dovrebbe avere nel proprio stadio il dodicesimo e il tredicesimo uomo in campo. Dovrebbe ribollire di entusiasmo, il Maradona, invece faccio fatica da tifoso a capire quanto accaduto con il Milan e con la Lazio“.

“L’inchiesta su quanto accaduto in Napoli-Milan è condotta dal mio ufficio e non posso rivelare nulla“, ha continuato il pm. “C’è la volontà di capire cosa sia accaduto domenica. Si tratta di qualcosa di completamente anomalo. Il Napoli sta per vincere lo Scudetto ed è ai quarti di finale di Champions League ed è strano vedere uno spettacolo del genere sugli spalti. Ci sono movimenti che stanno animando certi ambienti della tifoseria napoletana, e questo merita un approfondimento per capire se c’è una strategia dietro”.

“Ci sono state delle tentate estorsioni ma De Laurentiis ha sempre cercato di allontanare certi personaggi“, ha concluso il pm. “Questo è stato motivo di attrito con una frangia del tifo. Il presidente non ha mai preso in considerazione l’idea di dialogare con certi ambienti. La linea è stata chiara fin dall’inizio: regole chiare e trasparenti. Sembra comunque che ci siano dei segnali di distensione: la prossima partita dovrebbe essere più tranquilla“.