Juventus-Napoli 0-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Tabellino e pagelle di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti (61′, Di Maria), Locatelli, Rabiot; Kostic (61′, Chiesa), Soulé (66′, Fagioli); Milik (90′, Vlahovic). All.: Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele (68′, Zielinski); Lozano (68′, Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia (86′, Raspadori). All.: Spalletti

ARBITRO: Michael Fabbri

MARCATORI: 90+3′, Raspadori

NOTE: Ammoniti: 23′, Locatelli (J); 40′, Rabiot (J); 84′, Fagioli (J); 89′, Vlahovic (J); 90+9′; Anguissa (N). Recupero: 2′, primo tempo; 9′, secondo tempo

Il migliore in campo? Per il goal, Raspadori del Napoli, nonostante abbia giocato meno di 10 minuti in tutto: il suo contributo profuma di scudetto (7,5). Molto bene anche Elmas, anche lui entrato nel secondo tempo: una spina nel fianco per la Juve (7). Fa buone giocate Angel Di Maria, che entra e cambia il match con una fiammata, anche se la rete è poi annullata (7). Bene per quasi tutto il match Danilo, che regge con ordine la fascia annullando Lozano e guidando qualche contropiede interessante: ci mette molta voglia (7). Brutta la partita di Cuadrado, che va spesso a vuoto in copertura su Kvaratskhelia (5,5). Bene invece il georgiano, che crea tante occasioni, anche se non riesce mai a essere veramente pericoloso (6,5). Il peggiore nella Juve è Kostic (5,5). Nel Napoli Kim domina su tutte le palle alte e annulla Milik (7).

Moviola e gli highlights della gara

Vari episodi da discutere in Juventus-Napoli. Il primo è la manata di Gatti ai danni di Kvaratskhelia: il gesto sembra non troppo violento ma intenzionale, ma l’arbitro non tira fuori nemmeno il giallo. Si discuterà molto poi del goal annullato alla Juve per un fallo di Milik: per i bianconeri il contrasto non è così macroscopico. Cuadrado chiede un rigore per un contatto in area ma la simulazione sembra evidente.

Ecco gli highlights della gara: