Federica Pellegrini, outfit con sorpresa: si vede tutto

Federica Pellegrini, la Divina ha lasciato i fan a bocca aperta con il suo outfit con sorpresa: sotto la giacca si vede tutto.

La campionessa di nuoto ha lasciato tutti a bocca aperta. Dopo aver visto i suoi ultimi scatti, possiamo dire che Federica Pellegrini sa sempre come stupire i fan. La Divina ha recentemente sfoggiato un outfit con sorpresa mandando il web in delirio: sotto la giacca si vede tutto.

Negli scorsi giorni Federica Pellegrini ha avuto l’onore di partecipare all’inaugurazione dell’evento “Vinitaly and the city”. La campionessa di nuoto ha detto addio alle competizione due anni fa ma la sua popolarità non è certamente diminuita. Anzi, da allora si è lanciata in nuove esperienze mostrandosi per la prima volta sotto una luce totalmente diversa.

Solamente nelle scorse settimane ha avuto inizio l’edizione di “Pechino Express” a cui ha preso parte insieme al marito, il suo ex allenatore Matteo Giunta. All’epoca neo-sposi, si sono messi alla prova facendo gioco di squadra e supportandosi a vicenda. La coppia ne ha viste delle belle e, come affermato dalla Divina, l’esperienza è stata una vera e propria lezione.

Da quando ha lasciato il nuoto, la vita di Pellegrini è cambiata molto. A partire dal matrimonio con Giunta. I due sono convolati a nozze la scorsa estate, con una fantastica cerimonia organizzata dal wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio. Nonostante si sia ritirata dalle competizioni da professionista, l’ex nuotatrice si è lanciata in nuovi progetti e ha addirittura trovato una nuova passione, lo sci.

Federica Pellegrini incanta il web con il suo gioco di trasparenze

Sempre molto attiva sui social, non si scorda mai di condividere le sue avventure con i followers. Nell’ultimo periodo, Pellegrini si è fatta notare anche per il suo avvicinamento al mondo della moda. Nelle scorse settimane ha scatenato l’entusiasmo dei fan con il suo servizio fotografico per la rivista F e, in queste ore, è tornata a fare faville con i suoi look.

In un post recentemente condiviso su Instagram, Pellegrini ha pubblicato una carrellata di foto in cui è possibile vederla mentre sfoggia diversi outfit. Ognuno le dona incredibilmente, ma ce n’è uno in particolare che ha conquistato i fan. Stiamo parlando del primo look sfoderato dalla Divina.

Questo è caratterizzato da un elegante blazer lungo abbinato a pantaloni a palazzo che le stanno d’incanto. Sotto alla giacca, indossa una t-shirt trasparente decorata da alcune margherite, dalla quale è possibile intravedere le sue curve. Pellegrini ha deciso di osare e i fan hanno apprezzato molto la sua scelta stilistica.