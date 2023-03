Serie A, la foto in lingerie mette tutti d’accordo: “La wag più bella del mondo”

Serie A, è bastata una foto per mettere tutti d’accordo: per i tifosi non è stato difficile assegnarle il titolo di wag più bella in assoluto.

Con una solo foto è riuscita a mettere tutti d’accordo. Nello scatto indossa solamente una lingerie sexy, perfetta per mettere in mostra il suo fisico scolpito e guadagnarsi il primato a cui ambiscono ormai in molte. Finalmente i tifosi hanno determinato chi è la wag più bella del mondo.

Federica Nargi, Wanda Nara, Alice Campanello e Diletta Leotta – che negli scorsi mesi ha reso ufficiale la sua relazione con Loris Karius – sono solamente alcune delle wag più seguite e chiacchierate in Italia. Inutile dire che sono una più affascinante dell’altra: determinare chi sia la più bella è sempre stato impossibile per i tifosi.

Ma ora le cose sono cambiate. Con le sue foto, la meravigliosa modella e showgirl è riuscita a fare breccia nel cuore degli appassionati di calcio sbaragliando la concorrenza e affermandosi come la wag più bella. Stiamo parlando di Dasha Lapushka, nota per essere la fidanzata di Andrea Pinamonti.

Modella e artista di origine bielorussa, si è trasferita a Sabaudia (in provincia di Latina) all’età di 12 anni e presto si è avvicinata al mondo dell’arte e della moda. Nel 2012 si è aggiudicata il titolo di Miss Intimo e nel corso degli anni è stata la protagonista di numerosi shooting e spot con brand e fotografi, guadagnandosi una notevole popolarità. Mentre nel 2018 ha debuttato con la sua prima mostra di dipinti.

Serie A, Dasha Lapushka supera la concorrenza e si afferma come wag più affascinante

Lo scorso anno si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando alla prima puntata di “Emigratis”, nel corso della quale ha portato Pio e Amedeo nella sua vita all’insegna del lusso e del fashion. Da diverse tempo Dasha è in una relazione con l’attaccante del Sassuolo e della nazionale italiana e insieme formano una coppia fantastica.

Insieme al compagno, ha posato per una serie di splendide foto di coppia che nelle scorse ore ha condiviso su Instagram, dove è seguita da oltre 400 mila persone. In poco tempo è diventato virale lo scatto che mostra la meravigliosa modella in intimo firmato Calvin Klein, con il fidanzato alle spalle che la cinge per un fianco.

Il post è stato sommerso dai commenti di migliaia di utenti, rimasti totalmente stregati dalla bellezza di Dasha – che oltre ad avere bellissimi lineamenti ha un fisico da urlo. “La wag più bella sei tu, tra tutte” ha affermato un user, mentre un altro si è complimentato con il suo fidanzato per essere riuscito a fare un “goal” simile.