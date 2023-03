Napoli-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Atalanta è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel capoluogo campano si erano disabituati all’idea della sconfitta ma il primo ko casalingo con la Lazio dell’ex Sarri ha spostato tutto sommato davvero poco in termini di classifica. Il Napoli resta saldamento al comando della Serie A, con quindici punti di vantaggio sull’Inter seconda, che intanto ha approfittato dello scivolone degli azzurri per rosicchiare qualche punticino e ridurre l’enorme divario tra primo e secondo posto.

Vietato però parlare di campionato riaperto. E la squadra di Luciano Spalletti proverà a dimostrarlo in un’altra sfida – la seconda di fila davanti al proprio pubblico – ad alto coefficiente di difficoltà, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che precede di qualche giorno il ritorno degli ottavi di Champions League con l’Eintracht Francoforte, già battuto nettamente 2-0 in Germania. L’obiettivo del Napoli è dimenticare al più presto l’inattesa battuta d’arresto coi biancocelesti, per arrivare con l’umore giusto all’importante appuntamento di coppa: nella sua storia ormai secolare i partenopei non sono mai riusciti a approdare tra le prime otto d’Europa, neppure ai tempi di Diego Armando Maradona. L’allenatore toscano chiederà ai suoi compagni di essere più incisivi sottoporta. Contro la Lazio Osimhen e compagni sono stati meno lucidi in fase offensiva, non trovando mai la via del gol: l’ultima volta era successo lo scorso 4 gennaio nella sconfitta con l’Inter a San Siro, la seconda stagionale dopo quella in Champions League con il Liverpool.

I problemi offensivi della Dea

Spalletti sa bene che anche l’Atalanta, così come i suoi ragazzi, ha voglia di riscatto. La Dea non sta attraversando un periodo positivo. E lo conferma il fatto che ha ottenuto solamente una vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato.

Guarda caso pure la media realizzativa dei bergamaschi si è abbassata improvvisamente. Tra Lecce, Milan e Udinese hanno segnato a malapena un gol. Una siccità offensiva inusuale se consideriamo le prime partite del 2023 e che rischia di compromettere il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League. La mini-crisi dei nerazzurri di Gasperini ha lasciato la squadra in sesta posizione, a -5 dal quarto posto occupato in questo momento da Roma e Milan. L’Atalanta tenterà di cambiare marcia in uno stadio in cui è rimasta imbattuta tre volte nelle ultime quattro trasferte all’ombra del Vesuvio. Senza contare che ha sempre segnato almeno un gol ogni volta che ha incontrato il Napoli: una serie che va avanti da ben nove partite. Statistiche che fa ben sperare Gasperini.

Napoli-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Spalletti ancora senza Mario Rui, che sta scontando una squalifica di due giornate. Al suo posto il tecnico di Certaldo confermerà Olivera. A centrocampo Elmas insidia Zielinski, che potrebbe rifiatare in vista dell’Eintracht. Difficilmente infine scenderà in campo Lozano, alle prese con un problema muscolare: il messicano non si è allenato coi compagni. Nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia toccherà a Politano.

Dall’altro lato, Gasperini recupera Scalvini, Zappacosta e Palomino. Il primo è in ballottaggio con Demiral, mentre l’esterno ex Chelsea dovrebbe iniziare dalla panchina: sulla fascia sinistra l’allenatore continuerà a dare fiducia a Ruggeri. Si è fermato Koopmeiners a centrocampo: l’olandese verrà sostituito da Ederson. Sulla trequarti, dietro all’ormai intoccabile coppia Hojlund-Lookman, è duello tra Boga e Pasalic.

Come vedere Napoli-Atalanta in diretta tv e in streaming

Napoli-Atalanta in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli dovrebbe tornare a vincere voltando subito pagina dopo la sconfitta interna con la Lazio. L’Atalanta non è in un buon momento, anche se non è da escludere che segni almeno un gol nella sfida con gli azzurri: i recenti match tra le due squadre sono sempre stati assai prolifici e le possibilità che la Dea non resti a digiuno neppure stavolta sono alte. Gli uomini di Spalletti potrebbero infine farsi distrarre dall’imminente impegno di coppa.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Ederson, de Roon, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund.

L'Atalanta riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1