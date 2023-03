Empoli-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Udinese è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Empoli 28 punti, Udinese 32. Toscani e friulani non sono certamente reduci da risultati memorabili – per entrambi la vittoria manca dallo scorso gennaio – ma hanno la consapevolezza di aver già quasi raggiunto quello che era l’obiettivo stagionale: la salvezza.

Il margine dal terzultimo posto è tale da poter dormire sonni tranquilli in una stagione che non li ha mai visti annaspare in zona retrocessione. L’Udinese addirittura era arrivata a sognare un posto in Europa dopo la straordinaria partenza, fatta di sei vittorie consecutive. Da ottobre in poi, tuttavia, i bianconeri di Andrea Sottil sono stati capaci di vincere a malapena una partita (contro la Sampdoria ultima in classifica) rientrando tristemente nei ranghi. Sulla carta potrebbero ancora ambire al settimo posto – distante al momento tre punti – che a giugno potrebbe voler dire Conference League, ma settimana dopo settimana Pereyra e compagni stanno continuando a rimandare l’appuntamento con il successo. Quella friulana è la squadra che ha totalizzato più pareggi: sono ben undici, numero incrementato dal 2-2 della Dacia Arena con lo Spezia e dallo 0-0 di una settimana fa al Gewiss Stadium con l’Atalanta. Il rischio, adesso, è di restare senza obiettivi concreti, in particolar modo se la zona Europa dovesse allontanarsi ulteriormente.

L’Udinese non vince in Toscana dal 2015

Ha qualche motivazione in più l’Empoli, che per la seconda stagione di fila si avvia verso una salvezza tranquilla, ottenuta con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia.

A conferma del brillante progetto di una società che pur spendendo poco e puntando principalmente sui giovani riesce nell’impresa di mantenere la categoria. Gli azzurri di Paolo Zanetti però hanno frenato negli ultimi due turni, tornando ad incassare due sconfitte consecutive (Napoli, Monza) dallo scorso ottobre. La sfida con l’Udinese potrebbe essere la giusta occasione per tornare ad un successo che manca da circa due mesi, dalla storica vittoria a San Siro con l’Inter. I friulani hanno sempre perso nelle ultime tre visite al “Castellani” e da queste partite non riescono a prendersi l’intera posta in palio dal 2015.

Empoli-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti è in allarme per le condizioni di Vicario: il portiere azzurro è alle prese con un problema al costato e rischia di non poter scendere in campo. Pronto a sostituirlo il secondo Perisan. Sulla fascia destra, in difesa, Ebuehi tornerà titolare al posto di Stojanovic, mentre a centrocampo Akpa Akpro sarà verosimilmente preferito ad Haas. Indisponibili Destro e Cambiaghi, in attacco toccherà ancora a Caputo e Satriano.

Nell’attacco dell’Udinese Success è in vantaggio su Thauvin, ancora non al meglio. Tanti ballottaggi a centrocampo, dove si contendono una maglia il rientrante Pereyra e Samardzic. Sulla corsia destra si rivede Ehizibue, di nuovo disponibile dopo la squalifica.

Come vedere Empoli-Udinese in diretta tv e in streaming

Empoli-Udinese in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nelle ultime sei sfide tra Empoli e Udinese ben cinque volte entrambe sono andate a segno. E sebbene i friulani abbiano realizzato a malapena una rete nelle ultime tre trasferte è assai probabile che il segno “gol” esca fuori anche stavolta. Gli azzurri dovrebbero evitare la sconfitta allungando l’imbattibilità casalinga coi bianconeri.

Le probabili formazioni di Empoli-Udinese

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1