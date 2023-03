Bologna-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Lazio è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Davvero in pochissimi erano disposti a scommettere su un possibile colpaccio della Lazio allo stadio “Maradona” contro l’irrefrenabile Napoli. Ed invece è stato proprio l’ex Maurizio Sarri ad infliggere la prima sconfitta casalinga alla schiacciasassi del campionato, insolitamente poco prolifica e trafitta da un siluro del centrocampista uruguaiano Vecino.

Un successo di assoluto prestigio per i biancocelesti, che si erano recati in Campania con il chiaro obiettivo di limitare i danni: il derby tra allenatori toscani stavolta se l’è aggiudicato quello che siede sulla panchina dei capitolini, uscito vittorioso da una vera e propria partita a scacchi. Sarri ha in un certo senso snaturato la sua Lazio, che ha lasciato il pallino del gioco ai partenopei ed ha colpito al momento opportuno, trascorrendo la maggior parte del tempo nella propria metà campo. I tre punti conquistati a Napoli hanno indubbiamente rilanciato Milinkovic-Savic e compagni in ottica quarto posto: ora sono terzi in classifica, a due punti dall’Inter seconda e davanti alla coppia formata da Roma e Milan, ancora a portata di sorpasso. Dalla sconfitta interna con l’Atalanta la Lazio non s’è più fermata, vincendo tre partite di fila senza subire neanche un gol. I biancocelesti stanno brillando maggiormente lontano dallo stadio Olimpico: è la squadra che dopo il Napoli ha totalizzato più punti in trasferta da quando è ripartita la stagione.

La Lazio soffre il doppio impegno

Gli impegni ravvicinati, ad ogni modo, continuano ad essere un bel problema per una formazione che fatica a giocare ogni tre giorni. La conferma è arrivata martedì scorso nell’andata degli ottavi di finale di Conference League con l’Az Alkmaar.

Gli olandesi hanno rimontato il vantaggio iniziale dello spagnolo Pedro (1-2) confermandosi un osso duro e giovedì prossimo potranno rispedire a casa la Lazio anche con un pareggio. Prima di pensare alla coppa la squadra di Sarri deve focalizzare l’attenzione sulla gara di Bologna. Gli uomini di Thiago Motta sono settimi in classifica a pari punti con la Juventus e, nonostante la sconfitta di Torino coi granata di Juric (1-0), sono ancora in corsa per un posto in Europa. Davanti al proprio pubblico i felsinei hanno vinto due volte nelle ultime tre uscite, tenendo peraltro la porta inviolata. E contano sul fattore “Dall’Ara”, uno stadio in cui la Lazio perde da due stagioni di fila.

Bologna-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Motta deve fare a meno di Orsolini, fermato da problemi muscolari, e difficilmente potrà contare su Arnautovic, ancora non al meglio. Toccherà al rientrante Zirkzee prendere il posto dell’austriaco, mentre sulla trequarti troverà posto Aebischer. In mezzo spazio alla coppia Medel-Schouten, in difesa invece Sosa è favorito su Soumaoro.

Nella Lazio si è di nuovo fermato Immobile. Sarri avrà dunque gli uomini contati in attacco, dove giocheranno Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo Vecino dovrebbe essere confermato al posto di Cataldi, che ha un problema al ginocchio. Rischia di saltare la trasferta emiliana anche Casale. Squalificato Marusic: sulle fasce Lazzari e Hysaj.

Come vedere Bologna-Lazio in diretta tv e in streaming

Bologna-Lazio è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Bologna e Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Lazio in campionato è ormai abbonata ai bassi punteggi e quest’anno potrebbe far registrare il record di clean sheet: poche volte erano stati così tanti. Negli ottavi di Coppa Italia, lo scorso gennaio, finì 1-0 per i biancocelesti ed anche stavolta non ci aspettiamo una gara prolifica, considerando che negli ultimi quattro match casalinghi del Bologna le reti complessive non sono mai state più di tre. La squadra di Motta potrebbe evitare la sconfitta, approfittando delle fatiche europee della Lazio.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Sosa, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Ferguson, Soriano; Zirkzee.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Il Bologna riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1