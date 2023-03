Napoli-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Lazio è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Maurizio Sarri torna a calcare il prato dello stadio “Maradona” e per i tifosi del Napoli è quasi inevitabile fare un confronto con il suo corregionale Luciano Spalletti, che tra qualche mese potrebbe riuscire nell’impresa di trasformare in realtà quel sogno che ai tempi della gestione dell’attuale tecnico della Lazio sfumò invece proprio sul più bello.

Gli azzurri intanto sono sempre più soli in cima alla classifica e dopo l’ultima giornata il già cospicuo divario nei confronti delle inseguitrici è addirittura diventato di diciotto punti. Ci sono ancora tanti turni da giocare ma è ormai evidente che lo scudetto stia prendendo la strada del Vesuvio. E che solamente un “cataclisma sportivo” potrebbe impedire ai partenopei di tornare a festeggiare il tricolore a distanza di 33 anni dall’ultima volta. È un Napoli straripante quello che dallo scorso settembre stiamo vedendo all’opera, capace di “ammazzare” il campionato. Osimhen e compagni hanno perso solamente una partita, conquistato 65 punti su 72 disponibili e, ad eccezione di quella sconfitta con l’Inter a San Siro – rimasta isolata – vincono interrottamente proprio dalla gara d’andata con la Lazio, con la squadra di Spalletti reduce dal doppio pareggio con Fiorentina e Lecce.

Il “Maradona” è un tabù per la Lazio

Nella gara di Empoli, sabato scorso, il Napoli ha dato un’ulteriore dimostrazione di forza nonostante fosse a corto di energie per via dell’andata degli ottavi di Champions League con l’Eintracht Francoforte. Osimhen è andato in gol per l’ottava partita di fila – il nigeriano è a quota 19 gol stagionali – e Spalletti ha portato a casa il quinto clean sheet consecutivo: irrilevante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Mario Rui nella ripresa.

La Lazio è avvisata: i biancocelesti peraltro non battono il Napoli dal 2020 ed il digiuno di vittorie al “Maradona” va avanti addirittura dal 2015. Superato il momento di crisi, la formazione di Sarri si sta lentamente risollevando puntando su una solidità difensiva che di solito non è proprio la caratteristica principale delle squadre allenate dal tecnico toscano. I capitolini hanno vinto le ultime due gare di campionato con Salernitana e Sampdoria senza subire neanche un gol e tenendo la porta inviolata anche nella doppia sfida con i rumeni del Cluj nello spareggio di accesso agli ottavi di Conference League.

Napoli-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Le uniche defezioni in casa Napoli sono quelle di Mario Rui in difesa – il portoghese è squalificato – e di Raspadori in attacco. Sarà Olivera a prendere il posto dell’ex romanista: l’uruguaiano non ha sfigurato quando è stato chiamato in causa. Per il resto, Spalletti dovrebbe schierare la formazione tipo, con Lozano nel tridente d’attacco insieme agli scatenati Kvaratskhelia e Osimhen.

Dall’altro lato, Sarri ritrova due pedine importanti come Romagnoli e Zaccagni: il primo è ormai recuperato ed a fargli posto sarà lo squalificato Casale; il secondo invece andrà a fare compagni a Felipe Anderson e Immobile in attacco visto che Pedro non è al meglio dopo la frattura al naso rimediata due giornate fa a Salerno. L’ex Hysaj è favorito su Lazzari, mentre a centrocampo giocheranno Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto.

Come vedere Napoli-Lazio in diretta tv e in streaming

Napoli-Lazio, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nelle ultime stagioni la trasferta partenopea è diventata un vero e proprio incubo per la Lazio, che da queste parti ha rimediato sconfitte pesantissime. Con un Napoli in stato di grazia ed ormai lanciato verso lo scudetto si prospetta un’altra serata complicata per i biancocelesti, che non dovrebbero riuscire a tornare nelle Capitale con punti in tasca. Le ultime partite che hanno visto protagonisti gli uomini di Sarri non sono state particolarmente prolifiche ma questa con ogni probabilità farà eccezione: previste almeno tre reti complessive nell’anticipo del “Maradona”.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

In Napoli-Lazio le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1