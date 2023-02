Wolfsburg-Lipsia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Wolfsburg-Lipsia è una partita della ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

Sembra di nuovo essersi inceppato qualcosa nei meccanismi del Lipsia di Marco Rose, che dopo un’ottima ripartenza post-sosta ha rallentato nelle ultime due partite. Prima il pareggio a reti bianche contro il Colonia, poi la delusione cocente nello scontro diretto con l’Union Berlino di sabato scorso. Uno schiaffo che fa molto male, non solo per via della rimonta subita (1-2) in un match clou. Quella coi capitolini era difatti l’occasione per consolidare un posto fra le prime quattro e restare in scia al Bayern Monaco capolista.

I Roten Bullen sono invece stati scavalcati dal Friburgo, scivolando in quinta posizione e finendo a -7 dai bavaresi. Una battuta d’arresto che, oltre ad interrompere la lunghissima striscia positiva – il Lipsia era imbattuto da 18 partite – per certi versi costringe Werner e compagni a ridimensionare le proprie ambizioni, visto che fino a qualche settimana fa avevano dato la sensazione di potersi realmente reinserire in una lotta per il titolo tornata improvvisamente ad essere “viva”. Rose può comunque contare sul secondo miglior attacco del torneo, insieme a Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte. Tuttavia, per finire tra le prime quattro ed assicurarsi uno dei posti Champions avrà bisogno dell’apporto del suo cannoniere Nkunku, che si è infortunato pochi giorni prima dell’inizio dei campionati del mondo. Il centravanti francese sta per tornare e non è escluso che possa giocare qualche minuto nella trasferta di Wolfsburg.

L’allenatore del Lipsia contro i biancoverdi potrebbe decidere di fare un minimo di turnover, considerando che nella prossima settimana è in programma l’andata degli ottavi di finale di Champions League con il Manchester City. La squadra di Niko Kovac invece non è impegnata nelle coppe europee e proverà a recuperare il terreno perduto nelle ultime due uscite. Dopo un inizio col botto, il Wolfsburg è tornato a rivedere i fantasmi, perdendo contro Werder Brema e Bayern Monaco e pareggiando 0-0 con il fanalino Schalke 04.

Come vedere Wolfsburg-Lipsia in diretta tv e streaming

La gara tra Wolfsburg e Lipsia, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Due squadre dal potenziale elevato ma che hanno bisogno di riscattarsi dopo due un paio di prestazioni deludenti. In ogni caso stiamo con il Lipsia, che da quando siede Rose in panchina non ha mai perso ed è rimasto imbattuto in dieci degli ultimi 11 precedenti con i biancoverdi. Entrambe segnano parecchio negli ultimi minuti di gara: dunque è altamente probabile assistere ad un secondo tempo più ricco di gol rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Lipsia

WOLFSBURG (4-3-3): Casteels; Baku, Bornauw, van de Ven, Otavio; Svanberg, Arnold, Gerhardt; Wimmer, Wind, Kaminski.

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum; Szoboszlai, Laimer, Schlager, Forsberg; André Silva, Werner.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2