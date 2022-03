Ajla Tomljanovic prova a dimenticare Berrettini | Divertimento doppio

Ajla Tomljanovic sembra essersi già consolata: ecco come sta affrontando la rottura col tennista romano Matteo Berrettini.

Così vicini, ma così lontani. Sia Matteo Berrettini che Ajla Tomljanovic si trovano a Indian Wells, nel deserto californiano. Giocano a pochi metri di distanza l’uno dall’altra, ma tra di loro c’è un abisso. Non sappiamo ancora se si tratti di una lite tra fidanzati o di una rottura definitiva, ma gli indizi raccolti sembrano suggerire che la loro relazione sia giunta al capolinea.

In condizioni normali avrebbero trascorso insieme il (poco) tempo libero che resta ai tennisti durante i tornei. Ma, stavolta, non è andata così. Lei è stata eliminata dal singolare femminile già nella giornata di venerdì: non è riuscita ad andare oltre i trentaduesimi di finale ed è stata fermata dalla romena Sorana Cîrstea.

Sul fronte del doppio è andata decisamente meglio. La tennista croata naturalizzata australiana ha giocato insieme ad una grande campionessa ed è arrivata agli ottavi di finale. Proprio ieri, però, sul campo 4, è arrivata l’ennesima sconfitta.

Ajla Tomljanovic e quell’amicizia speciale con la Sakkari

Al netto del risultato, porterà a casa con sé qualcosa di molto speciale: l’amicizia con la greca Maria Sakkarī. È con lei che ha giocato il doppio in questo agguerritissimo Masters 1000 di Indian Wells. Ed è con lei, come ci pare di capire dai contenuti condivisi sui social network, che si è intrattenuta in questi giorni.

Giorni che non devono essere stati molto semplici per l’ex lady Berrettini. Quando un amore si spegne non è facile accettarlo e abituarsi alla nuova quotidianità, indipendentemente dalle cause che abbiano portato alla rottura e dalle responsabilità. Ecco spiegato, quindi, perché nella forzutissima numero 6 del mondo abbia trovato un’ottima valvola di sfogo.

“Dovremmo farlo più spesso” ha scritto Ajla nella didascalia di una foto, postata su Instagram, che la ritrae insieme all’amica Maria. Sorridente e serena, almeno all’apparenza, anche se lontana dal ragazzo che l’aveva corteggiata fino allo stremo e conquistata poco prima del lockdown.