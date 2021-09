Torino-Lazio e Samp-Napoli: formazioni ufficiali, pronostici marcatori

Torino-Lazio e Samp-Napoli, ecco le formazioni ufficiali delle partite di oggi, con il nostro pronostico per il marcatore e gli ammoniti

Formazioni Ufficiali

TORINO-LAZIO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Brekalo, Linetty; Sanabria.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.

SAMP-NAPOLI

SAMP (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Lozano, Insigne, Osimhen.

Due partite in programma alle 18:30. La Serie A si appresta a chiudere il turno infrasettimanale in programma questa sera. A Torino, contro la squadra di Juric, scende in campo la Lazio. A Genoa invece va in scena la possibile capolista Napoli contro la formazione allenata da D’Aversa. Le scelte degli allenatori adesso sono ufficiali. Di seguito i nostri pronostici per marcatore e anche per i possibili ammoniti.

Torino-Lazio e Samp-Napoli, dove vederle in tv e in streaming

Torino-Lazio verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Torino-Lazio anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Sampdoria-Napoli verrà invece trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il nostro pronostico per il marcatore e per i possibili ammoniti

Capitolo marcatori. Per la sfida in programma a Torino, ovviamente Ciro Immobile è quello che potrebbe trovare la via della rete. L’attaccante di Sarri, inoltre, è anche rigorista, quindi la possibilità che trovi il gol anche dagli 11 metri qualora ci fosse questa occasione, è assai grande.

Nell’altra sfida in programma Osimhen vive un momento di forma straordinario. L’attaccante nigeriano, quindi, anche questa sera potrebbe ripetersi.

Cataldi in mezzo al campo non gioca una gara dall’inizio da molto tempo. E potrebbe avere la mente annebbiata. Potrebbe quindi finire sul taccuino del direttore di gara.

Bereszynski si troverà dalle sue parti Insigne, un cliente assai duro. E qualche incertezza la potrebbe anche commettere per poi cercare di correre ai ripari magari intervento in maniera fallosa.