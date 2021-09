Sampdoria-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sampdoria-Napoli è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SAMPDORIA – NAPOLI | giovedì ore 18:30

Entusiasmo, personalità, fluidità di gioco, risultati. Sembra non mancare niente a questo primo Napoli targato Luciano Spalletti. Significativo, finora, l’impatto del tecnico toscano con l’ambiente partenopeo e non era scontato visto che al suo arrivo si era trovato davanti un bel cumulo di macerie da smaltire. Eppure l’ex tecnico di Roma e Inter ha voluto – anzi, preteso – di ripartire dagli stessi elementi che lo scorso maggio si fecero sfuggire in modo clamoroso la qualificazione Champions contro una squadra ormai senza più stimoli. Da navigato “psicologo” applicato al calcio Spalletti ha saputo rimotivarli, coinvolgendo anche chi era finito ai margini. Per esempio Elmas e Ounas, da oggetti semi-misteriosi a valide alternative in grado di dare un’importante mano a gara in corsa. È proprio la gestione dei cambi il punto di forza della nuova guida tecnica, decisivi soprattutto contro Genoa e Juventus.

Il numero di vittoria adesso è salito a quattro, dopo la straripante prestazione di Udine (0-4) nel posticipo dell’ultima giornata che ha regalato ad Insigne e compagni la vetta solitaria momentanea. Due gol per tempo per il Napoli, bravo nel dosare le energie a pochi giorni dalla faticosa trasferta di Europa League contro il Leicester, rimontato – sempre nella ripresa – da una doppietta di Osimhen.

Azzurri che restano quindi l’unica squadra ancora a punteggio pieno e che ora devono rispondere al successo dell’Inter: i nerazzurri, infatti, martedì sera hanno effettuato il momentaneo sorpasso espugnando Firenze. Non sarà facile perché affronteranno a Marassi una Sampdoria in grande fiducia. Sembrano aver ingranato i blucerchiati di Roberto D’Aversa, travolgente ad Empoli (0-3) anche grazie alla doppietta dell’ex Caputo, terzo risultato utile dopo aver costretto al pareggio Sassuolo e Inter.

Sampdoria-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Problemi a centrocampo per D’Aversa, che improvvisamente potrebbe essere costretto a fare a meno dei due centrali Adrien Silva e Thorsby: si tiene pronto Ekdal, ma non è da escludere che in caso di forfeit del norvegese venga chiamato in causa anche Askildsen. Per il resto, l’ex allenatore del Parma confermerà uomini e modulo che hanno raccolto i primi tre punti stagionali in Toscana.

Nel Napoli le uniche novità potrebbero interessare il centrocampo, dove il rientrante Zielinski chiede strada ad Elmas, anche se il principale dubbio di Spalletti riguarda il ballottaggio tra Politano e Lozano. Un altro duello è in difesa tra Rrahmani e Manolas, mentre in porta il ristabilito Meret insidia Ospina.

Come vedere Sampdoria-Napoli in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Napoli, in programma giovedì alle 18:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Trasferta insidiosa per il Napoli, che a Genova potrebbe pagare anche i troppi impegni ravvicinati. Gli azzurri, ad ogni modo, otterranno un risultato positivo contro la Sampdoria, in un match potenzialmente divertente e da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Askildsen, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2