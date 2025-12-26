I pronostici di venerdì 26 dicembre: Coppa d’Africa, Premier League, Championship e Serie B

I pronostici di venerdì 26 dicembre, si gioca in Coppa d’Africa, Premier League, Championship, League One, League Two e Serie B

La partita rappresenta tra Manchester United e Newcastle rappresenta un po’ l’inizio di una nuova era: per la prima volta la Premier League rinuncia ad una delle sue tradizioni più consolidate e iconiche, il Boxing Day di Santo Stefano. Un giorno “sacro” per i tifosi d’oltremanica: tutti i match condensati in 24 ore (o quasi) in una giornata di festa e con il clima natalizio a fare da cornice.

Da quest’anno non sarà più così: per esigenze televisive – ma anche per via di un calendario sempre più fitto – il 26 dicembre è in programma una sola gara, in questo caso questa tra Manchester United e Newcastle. Scelta che ha fatto e sta continuando a far discutere.

I Red Devils hanno appena perso un sanguinoso scontro diretto contro la squadra attualmente più in forma del torneo, l’Aston Villa: la rete di Cunha a fine primo tempo non è bastata per evitare la sconfitta (2-1), la prima dopo 4 risultati utili consecutivi (due pareggi ed altrettante sconfitte). Il Manchester United è soltanto settimo in classifica ma resta comunque in corsa per il quarto/quinto posto.

Ciò che realmente preoccupa il tecnico Ruben Amorim è una difesa che continua a subire troppi gol: 28 in 17 partite. I gol non dovrebbero mancare nella sfida tra due squadre che trovano con straordinaria frequenza la via del gol ed al tempo stesso subiscono molte reti. L’over 2,5 può essere abbinato alla doppia chance interna: il Newcastle, infatti, in trasferta ha raccolto a malapena 6 punti in 8 partite, vincendo soltanto una volta.

I pronostici sulle altre partite

Si gioca anche in Serie B, dove dopo un avvio di campionato scintillante, vissuto costantemente tra i primi due posti, da novembre il Modena sembra aver smarrito la bussola. Nelle ultime 8 partite i Canarini hanno perso progressivamente quota, incassando ben 4 sconfitte (tre nelle ultime quattro). Un calo vertiginoso, difficile da prevedere dopo che gli emiliani erano rimasti imbattuti nelle prime nove giornate, dimostrando di avere le carte in regola per ambire a qualcosa di importante.

Nel giorno di Santo Stefano la squadra di Andrea Sottil avrà la possibilità di rifarsi nell’anticipo del diciottesimo turno con il Monza, sempre in programma al “Braglia”. I brianzoli , proprio come il Modena, hanno un po’ balbettato nell’ultimo periodo: due pareggi, una vittoria e una sconfitta dallo scorso 30 novembre per una squadra che, dopo la lunga sfilza di vittorie tra ottobre e novembre (7 di fila) aveva fatto intendere che avrebbe “ammazzato” il campionato.

Si scontrano le due squadre che finora hanno incassato meno gol insieme al Palermo (13). Entrambe le difese, tuttavia, sono apparse meno solide nelle ultime giornate, motivo per cui il gol appare possibile.

In campo anche Championship, League One e League Two: clicca sui rispettivi link per scoprire tutti gli altri pronostici.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-3 in Egitto-Sudafrica, Coppa d’Africa, ore 16:00

Vincenti

MIDDLESBROUGH (in Middlesbrough-Blackburn Rovers, Championship , ore 16:00)

(in Middlesbrough-Blackburn Rovers, Championship ore 16:00) AL HILAL (in Al Hilal-Al Khaleej, Saudi Pro League, ore 18:30)

(in Al Hilal-Al Khaleej, ore 18:30) MAROCCO (in Marocco-Mali, Coppa d’Africa, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Leicester City-Watford , Championship, ore 16:00

, Championship, ore 16:00 Peterborough United-Leyton Orient , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Milton Keynes Dons-Swindon Town, League Two, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Chesterfield-Notts County , League Two, ore 16:00

, League Two, ore 16:00 Blackpool-Doncaster Rovers , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Manchester United-Newcastle, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X2 + GOL in Modena-Monza, Serie B, ore 17:15