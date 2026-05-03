Pronostici Real Betis-Oviedo: una vittoria per cementare le certezze

Real Betis-Oviedo, i pronostici della sfida valido per la trentaquattresima giornata di Liga: ecco tutte le dritte

Con la ghiotta occasione di staccare definitivamente Getafe e Celta Vigo, già lontane sei punti in classifica, il Real Betis ospita a La Cartuja un Oviedo che aspetta ormai solo la matematica certezza di una retrocessione ormai annunciata.

Smaltita la delusione per l’eliminazione dall’Europa League ad opera dello Sporting Braga, i biancoverdi sono riusciti a strappare quattro punti tra Girona e Real Madrid, consolidando il sesto posto con vista Champions. Eccezion fatta per le assenze di Ortiz e Bartra, Pellegrini potrà contare sull’undici tipo visto il forfait del lungodegente Firpo, da qualche giorno di nuovo in gruppo.

Se la passa decisamente peggio l’Oviedo, non tanto per l’ultimo periodo di forma – sette punti nelle ultime tre partite – quanto per una posizione in classifica che obbliga gli uomini di Almada a recuperare otto punti dalla zona calda nelle ultime cinque giornate. Tanti, molto probabilmente troppi, anche se Thiago Fernandez e compagni proveranno a giocarsi le residue chances fino alla fine.

Come vedere Real Betis-Oviedo in diretta tv e streaming

Il match Real Betis-Oviedo, match valido per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Troppo ghiotta l’occasione per gli andalusi per imprimere la sterzata potenzialmente decisiva alla propria stagione. Benché l’Oviedo abbia le carte per impensierire i padroni di casa, gli uomini di Pellegrini dovrebbero riuscire a conquistare tre punti tutt’altro che banali.

Le probabili formazioni di Real Betis-Oviedo

Real Betis: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Natan, Diego Llorente, Ricardo Rodrígues, Amrabat, Fornals, Lo Celso, Antony, Abde e Cucho Hernández.

Oviedo: Aarón Escadell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López, Fonseca, Sibo, Reina, Ilyas Chaira, Thiago Fernández e Fede Viñas.

PROBABILE RISULTATO: 2-0