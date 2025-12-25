Pronostici Championship 26 dicembre: la multipla del Boxing Day

Championship, in cadetteria non si rinuncia al tradizionale Boxing Day: in campo le prime due della classe, Coventry e Boro, che ospitano rispettivamente Swansea e Blackburn.

A differenza di quanto accade in Premier League (è una prima volta storica), la Championship “rispetta” la tradizione e non rinuncia al tradizionale Boxing Day. Nel giorno di Santo Stefano è in programma l’intera ventitreesima giornata del campionato cadetto inglese: in campo quindi le due squadre che, al momento, sembrano avere un passo decisamente più veloce rispetto alle altre. Si tratta di Coventry e Middlesbrough, rispettivamente prima e seconda in classifica a quota 48 e 42 punti. Entrambe sognano la promozione diretta: tra il Boro secondo e l’Ipswich Town terzo attualmente ci sono ben 5 punti di differenza. Il campionato è ancora lungo ma l’impressione è che la strada sia tracciata.

Il Coventry ha un po’ rallentato nel mese di dicembre – due pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime quattro – ma in casa gli Sky Blues sbagliano raramente. Sono l’unica squadra ancora imbattuta davanti al proprio pubblico (8 vittorie e 2 pareggi) e nel Boxing Day dovrebbe inchinarsi anche lo Swansea, che in trasferta ha raccolto solo 8 punti. I gallesi ne hanno vinte tre nelle ultime 4, allontanandosi dalla zona rossa, ma nei match disputati fuori casa quest’anno sono stati spesso deludenti. Difficile immaginare un colpaccio in casa della capolista, nonostante gli uomini di Frank Lampard appaiano meno famelici rispetto a qualche settimana fa.

Per quanto riguarda il Middlesbrough, la squadra guidata dallo svedese Kim Hellberg nello scorso fine settimana è caduta a sorpresa in casa del Bristol City (2-0), sconfitta arrivata dopo quattro successi di fila. Un passo falso che il Boro cercherà di archiviare al Riverside contro il Blackburn: i Rovers galleggiano pericolosamente sulla zona retrocessione pur non essendo ancora coinvolti nella lotta (sono a +6 sulla terzultima) e, sebbene siano reduci da una vittoria (2-0 al Milwall), non possono far paura alla seconda forza del torneo.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Sheffield Wednesday è praticamente retrocesso (sta facendo i conti con una penalizzazione pesantissima di 18 punti ed è ultimo in classifica a -9) ma la sua partita la sta giocando fuori dal campo. I tifosi degli Owls sono in attesa che i potenziali acquirenti trovino l’accordo con l’attuale proprietà per la cessione del club, con l’obiettivo di sanare i debiti. Nel frattempo, la squadra sta sprofondando sempre di più e la sensazione è che non riesca ad evitare la sconfitta neppure con l’Hull City, che ha ottentuto quattro vittorie nelle ultime cinque ed è in gran forma.

Niente di paragonabile a quello che stanno vivendo gli Owls, ma neppure il Southampton sta attraversando un momento semplice. I Saints avrebbero dovuto lottare per la promozione dopo la retrocessione dello scorso anno ed invece non sono neppure in zona playoff. La loro porta non è mai rimasta inviolata nelle ultime cinque giornate: l’Oxford United, terzultimo in classifica, non è favorito ma può approfittare della scarsa solidità difensiva dei biancorossi, dando vita ad una partita più equilibrata del previsto. Hanno bisogno di punti pure Leicester e Watford, entrambi fuori dalle prime sei. Al King Power Stadium entrambe dovrebbero segnare almeno un gol, visto che un punticino non risolverebbe certo i loro problemi. Si preannuncia poco movimentato infine l’altro scontro diretto tra Stoke City e Preston: i padroni di casa hanno incassato tre sconfitte nelle ultime quattro senza segnare neanche un gol.

Championship: possibili vincenti

Middlesbrough (in Middlesbrough-Blackburn)

Coventry (in Coventry-Swansea)

Hull City o pareggio (in Sheffield Wednesday-Hull City)

La partita da almeno tre gol complessivi

Oxford United-Southampton

Championship: la partita da almeno un gol per squadra

Leicester-Watford

La partita da meno di tre gol complessivi

Stoke City-Preston North End

Comparazione quote

La vittoria del Middlesbrough è quotata a 1.75 su Goldbdet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Gol” in Leicester-Oxford è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

