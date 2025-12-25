Pronostici League One 26 dicembre: tre vittorie casalinghe nel Boxing Day

League One, dopo due sconfitte consecutive tra League Cup e campionato la capolista Cardiff vuole tornare a vincere per poter allungare sulle inseguitrici.

È Boxing Day anche per la League One, la terza serie del sistema calcistico inglese. L’intera ventiduesima giornata andrà in scena nel giorno di Santo Stefano, come tradizione vuole. La squadra che attualmente sembra avere maggiori chance di conquistare la promozione diretta in Championship – le prime due verranno promosse senza dover passare dai playoff – è il Cardiff, retrocesso lo scorso anno dalla serie cadetta. I gallesi, dopo aver affrontato il Chelsea in League Cup (sconfitta per 3-1), hanno perso un importante scontro diretto in campionato, arrendendosi 2-1 al Lincoln. Che, proprio grazie a quel successo, è salito al secondo posto, rosicchiando punti agli uomini di Brian Barry-Murphy, comunque sempre davanti a tutti con un margine di tre lunghezze sugli Imps (i quali hanno pure giocato una gara in più).

Forti del miglior attacco del torneo (37 gol) e con un rendimento casalingo invidiabile (8 vittorie e 2 sconfitte in 10 partite) i Bluebirds dovrebbero riuscire a voltare immediatamente pagina nel match con l’Exeter, squadra invischiata nella lotta per non retrocedere.

La difesa dei Grecians, stranamente una delle meno perforate (20 gol subiti), verrà messa a dura prova dal poderoso attacco gallese – vanta una media di oltre 2,5 gol a partita in casa – e difficilmente limiterà i danni in un match che dovrebbe riservare almeno tre reti complessive.

Riscattare la sconfitta subita nello scorso fine settimane è anche l’obiettivo del Bolton. I Trotters, in zona playoff, punteranno sul fattore campo (unica squadra ancora imbattuta in casa) per dimenticare lo scivolone di Wycombe e battereil Rotherham: da valutare pure il segno “no gol”, visto che davanti ai propri tifosi il Bolton ha fatto registrare il 60% dei clean sheet. L’altra possibile vincente nella nostra multipla del Boxing Day è l’Huddersfield: imbattuti da tre partite, i Terriers hanno la possibilità di incamerare tre punti importanti per avvicinarsi ulteriormente al sesto posto. In casa finora hanno totalizzato una media di 2 punti a partita, nonostante non siano mai riusciti a tenere la porta inviolata. Vittoria alla portata con l’ultima in classifica, il Port Vale, anche se non sarebbe una sorpresa se gli ospiti riuscissero a segnare almeno una rete.

Le previsioni sulle altre partite

Il Peterborough ha ripreso a marciare con il nuovo allenatore, Luke Williams. Sabato scorso è arrivata un’altra vittoria, la terza di fila, che ha consentito ai Posh di volare a +2 sulla zona retrocessione. La sensazione è che, puntando sulla loro mentalità offensiva, metteranno in difficoltà anche il Leyton Orient, che li precede in classifica di tre lunghezze. I gol non dovrebbero mancare in una partita potenzialmente movimentata.

La sfida tra Blackpool e Doncaster è invece un vero e proprio scontro salvezza: entrambe sono in zona retrocessione, ma in questo momento, però, chi sembra stare meglio sono i Seasiders, imbattuti da tre partite. Il Doncaster, al contrario, sta continuano a deludere ma soprattutto a subire moltissimi gol (peggior difesa del torneo). Una gara da “under”, infine, potrebbe essere quella tra Wimbledon e Stevenage, soprattutto alla luce delle difficoltà offensive dei padroni di casa.

League One: possibili vincenti

Bolton (in Bolton-Rotherham)

Cardiff (in Cardiff-Exeter)

Huddersfield (in Huddersfield-Port Vale)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Peterborough United-Leyton Orient

Cardiff-Exeter

League One: la partita da almeno un gol per squadra

Blackpool-Doncaster

La partita da meno di tre gol complessivi

Wimbledon-Stevenage

Comparazione quote

La vittoria del Bolton è quotata a 1.33 su Goldbdet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Peterborough United-Leyton Orient è quotato invece a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

