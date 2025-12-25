Pronostici League Two 26 dicembre, equilibrio totale: in palio punti pesanti

League Two, il Boxing Day regala tante sfide interessanti: una su tutte lo scontro diretto tra MK Dons e Swindon Town. Ecco i nostri pronostici.

Equilibrio massimo in League Two dopo le prime 21 giornate. Walsall e Swindon Town, le due “capoliste”, hanno gli stessi punti 40, e dietro di loro c’è il Bromley, a quota 39. Più in generale, la distanza è davvero minima dalla prima alla settima: ben sette club racchiusi in appena 5 punti. Il Boxing Day regala sfide interessanti, una su tutte quella tra MK Dons e Swindon Town, quinta contro seconda. I londinesi vengono dal roboante 4-0 rifilato all’Harrogate, un match in cui hanno dimostrato per l’ennesima volta in questa stagione di poter contare su un attacco formidabile.

Nessuna, infatti, si avvicina allo score dei Dons, che con 42 gol segnati vantano una media di 2 gol a partita. Il problema degli uomini di Paul Warne è la forte discontinuità: in casa, per esempio, spesso hanno lasciato a desiderare (decimi per rendimento interno). Lo scontro diretto con lo Swindon, tuttavia, si preannuncia equilibrato: i Robins, reduci da due vittorie di fila, potrebbero patire l’aggressività dei Dons all’interno di una gara in cui entrambe le squadre dovrebbero riuscire a segnare almeno una rete per parte.

Restando in zona playoff, il Salford è imbattuto nel mese di novembre – viene da quattro risultati utili di fila – e parte favorito contro l’Harrogate penultimo in classifica, a secco di vittorie in campionato addirittura settembre.

Una gara, insomma, che non dovrebbe riservare grosse sorprese: occhio al segno “over 2,5”, considerato che l’attacco degli Ammies potrebbe scatenarsi di fronte a una difesa che subisce con gol con grande frequenza. Occasione da sfruttare anche per il Colchester, sulle ali dell’entusiasmo per via del 4-1 con cui sabato scorso ha sistemato il Newport. Gli U’s quasi certamente eviteranno la sconfitta in casa del Crawley Town: in trasferta finora non hanno affatto sfigurato (la media è di due punti a partita), trovando molto spesso la via del gol lontano dal Community Stadium.

Le previsioni sulle altre partite

Rispettivamente settimo e quarto in classifica, Chesterfield e Notts County sono divisi da soli tre punti ed entrambi cercheranno di dimostrare in questo scontro diretto di avere le carte in regola per poter ambire alla promozione in League One. Più in forma le Magpies, che hanno ottenuto ben 10 punti nelle ultime 5 partite ed in trasferta sono particolarmente a loro agio. I gol, in ogni caso, non dovrebbero mancare.

Chiudiamo la nostra multipla con la sfida tra Gillingham e Cambridge: gli ospiti vantano la seconda miglior difesa della League Two e probabilmente riusciranno a mettere la museruola anche ad un attacco ispirato come quello dei Gills. Sei delle ultime 7 sfide di campionato che hanno visto gli U’s protagonisti sono terminate con il segno “under 2,5”. L’andazzo, secondo noi, non cambierà.

League Two: possibili vincenti

Colchester o pareggio (in Crawley Town-Colchester)

Salford (in Salford-Harrogate Town)

MK Dons o pareggio (in MK Dons-Swindon Town)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Salford-Harrogate Town

Chesterfield-Notts County

League Two: la partita da almeno un gol per squadra

MK Dons-Swindon Town

La partita da meno di tre gol complessivi

Gillingham-Cambridge

Comparazione quote

La vittoria del Salford è quotata a 1.35 su Goldbdet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Chesterfield-Notts County è quotato invece a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

