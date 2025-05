Sinner buongustaio: Lara Leito completa una top 5 di fuoco

Tutte le fiamme di Jannik Sinner hanno una cosa in comune: non si può certo dire che, in fatto di donne, l’azzurro non abbia ottimi gusti…

Se dovessimo usare un aggettivo, uno soltanto, per descrivere Jannik Sinner, non avremmo alcuna esitazione. Sceglieremmo discreto, o riservato che dir si voglia, nella misura in cui, appunto, il numero 1 del mondo si è distinto, sin dall’inizio, per il suo desiderio di mantenere un profilo basso e di non dare troppo nell’occhio.

Non ama che si parli della sua vita privata: preferisce che la gente si concentri sul suo modo di giocare a tennis e sui risultati e sui successi che ha sin qui collezionato. E ne ha ben donde, il campione altoatesino, evidentemente consapevole del fatto che l’eccessiva esposizione mediatica porti solo rogne e problemi. Come nel caso di Matteo Berrettini, che ha pagato un prezzo molto alto – e con lui la sua ex fidanzata – per la sua storia d’amore, chiacchieratissima, con l’ex velina di Striscia la notizia Melissa Satta.

Ecco spiegato, quindi, perché, fino ad un certo punto, il nativo di San Candido abbia fatto di tutto per proteggere la sua prima fiamma. Tutti sapevano che era felicemente fidanzato e che la sua lady era sempre lì, da qualche parte, a fare il tifo per lui. Nessuno, però, l’ha mai vista in tribuna, men che meno nel box del team del fenomeno dell’Alta Pusteria. Ma andiamo a scoprire, adesso, partendo proprio dalla sua primissima fidanzata, a chi è stato legato sentimentalmente Sinner, che dalla prossima settimana potrà finalmente tornare in campo dopo aver scontato 3 giorni di sospensione.

In principio ci fu Maria Braccini

La prima ragazza ad aver fatto breccia nel cuore di Jannik è stata la modella ed influencer Maria Braccini. I due si sono conosciuti nel 2021, quando lui era ben lontano, ancora, dall’essere in vetta al ranking Atp. Alcuni giornalisti sostengono che si siano conosciuti in Alto Adige, mentre lei era in vacanza con la sua famiglia nella terra del tennista. Altri sostengono, invece, che galeotte furono alcune interazioni che si sarebbero scambiati sui social network. Quale che sia la verità, certo è che i due piccioncini hanno fatto sul serio per un bel po’ di tempo. Hanno attraversato una crisi, ma poi sono tornati insieme. La loro storia sarebbe finita nei primi mesi del 2024, poco prima che Sinner s’imbattesse, poi, nella sua fidanzata successiva. Quella con Maria resta comunque, ad oggi, la relazione più duratura e seria che il giovane tennista abbia avuto.

Quel flirt tra i monti con Laura Margesin

Durante la crisi con Maria Braccini, cui alludevamo pocanzi, era scoppiata una vera e propria bomba. Ad un certo punto, sui media, ha preso a rimbalzare il nome di Laura Margesin come possibile fiamma di Sinner. C’erano anche alcune foto, ma del tutto innocenti, a supporto di questa tesi. Nessuna conferma ufficiale è mai arrivata in tal senso, per cui non è dato sapere se la modella altoatesina abbia effettivamente avuto, o meno, un flirt con il tennista più forte del mondo. Molto probabilmente, sono sempre stati solo amici, o forse no. Chi può dirlo? Sta di fatto che in tanti, e per un bel po’ di tempo, hanno pensato che Jannik stesse con lei, fino a che lo stesso, per smentire questi rumors, non si era presentato a San Siro in compagnia della Braccini.

All’improvviso arriva Anna Kalinskaya

Nella primavera dello scorso anno, una nuova indiscrezione ha fatto, in men che non si dica, il giro del web, dei social e della carta stampata. Mentre tutti lo credevano ancora felicemente fidanzato con la Braccini, Anna Kalinskaya era già entrata nella vita del campione azzurro. I due tennisti hanno ufficializzato la loro relazione a ridosso del Roland Garros e Sinner, al suo fianco, ha aggiustato un po’ il tiro. Non si perdeva, quando possibile, un solo match della sua fidanzata russa, così come lei, del resto, sedeva sempre nel box del suo team quando scoccava, per lui, l’ora di scendere in campo. Per celebrare la vittoria degli Us Open si sono addirittura scambiati un bacio in mondovisione. Una love story intensa ma fugace, che sarebbe terminata, verosimilmente, già durante l’autunno. Per volere di lei, dicono alcuni giornalisti, che si sarebbe sentita “trascurata” dal numero 1 del mondo.

Da amici ad amanti: la folle indiscrezione su Lindsey Vonn

All’inizio del 2025, sebbene non fosse ancora chiaro se Sinner e Kalinskaya si fossero lasciati, una nuova ipotesi relativa alla vita sentimentale del campione si è fatta largo. Un’ipotesi assurda, aggiungeremmo, perché chi conosce la storia di Jannik sa che lui e Lindsey Vonn sono sempre stati ottimi amici e non di certo amanti. Eppure, si è insinuato perfino questo, che fosse nato tra loro, cioè, un interesse romantico. Un flirt che non solo non è mai stato confermato o smentito, ma che, addirittura, non stava né in cielo e né in terra.

Montecarlo in love con Lara Leito

Infine, qualche giorno fa, una nuova e bellissima ragazza è spuntata dal nulla, andando a completare la top 5 delle fiamme di Jannik Sinner. La nuova fidanzata, come si evince dalle foto pubblicate da Chi a corredo di un succosissimo servizio, sarebbe Lara Leito. Anche lei, come Anna, è russa, ma è un po’ più grande di tutte le ragazze che l’azzurro ha avuto al suo fianco fino a questo momento. La modella ha 31 anni, è l’ex dell’attore premio Oscar Adrien Brody ed è semplicemente incantevole. I due sono stati visti a Montecarlo, anche in atteggiamenti abbastanza intimi, per cui non sembrerebbero esserci dubbi sul fatto che il cuore dell’altoatesino sia tornato a battere per qualcuno.