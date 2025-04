Tennis, la new entry è una rubacuori: il segreto di Sinner è durato poco

Tennis, neanche il tempo di esordire che già i tifosi hanno perso la testa per lei: in effetti, è davvero impossibile resistere a cotanta bellezza.

Qualcuno ancora si ostina ad affermare che non è vero che la storia d’amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sia giunta al capolinea. E conferme ufficiali in tal senso, in effetti, non ce ne sono state, in tutti questi mesi. Il fatto che i due ragazzi non si vedessero in giro insieme da un po’, però, era un segnale inequivocabile. Riservati sì, ma fino a questo punto sarebbe stato decisamente troppo.

Non ci stupisce, dunque, che, a qualche giorno dall’attesissimo ritorno in campo del numero 1 del mondo, sia esplosa la notizia che tiene banco già da diverse ore. Il campione altoatesino avrebbe una nuova fidanzata e lo dimostrerebbero, senza se e senza ma, le fotografie pubblicate dal magazine Chi. Lui e la sua fiamma sono stati immortalati a Montecarlo e in atteggiamenti inequivocabili, per cui è evidente che fra loro ci sia del tenero e che non si tratti certo di un’amica.

La ragazza che avrebbe fatto breccia nel suo cuore si chiama Lara Leito e ha qualche anno in più di Jannik: a gennaio ne ha compiuti 31 e ne ha 8 in più, dunque, di Sinner. C’è dell’altro: al fianco di questa bellissima modella russa c’è stato, fino a non troppo tempo fa, nientepopodimeno che Adrien Brody, che ha vinto per ben due volte il premio Oscar. Quindi è avvezza, per così dire, ai riflettori e ai red carpet, il che pone un problema di non poco conto: riuscirà a garantire al tennista la riservatezza e la discrezione che ha sempre preteso dalle sue fidanzate?

Tennis, c’è un’infiltrata (bellissima) tra gli spalti: è ufficiale

Non è questo il momento di porsi un dubbio così atavico. Meglio concentrarci, adesso, sulla nuova love story, che avrebbe già ricevuto la “benedizione”, cosa importantissima, di “papà” Vagno e di papà Darren (i due allenatori di Sinner, ndr).

Tutti e due già seguono la bella Lara sui social network, il che sta a significare che la conoscono e che, probabilmente, sono già entrati in confidenza. Dettaglio che suggerisce, altresì, che questa storia vada avanti già da un po’. Pare, infatti, che la modella abbia seguito i suoi primi allenamenti post-sospensione dagli spalti di Montecarlo, ma c’è di più. Che ci sia del tenero lo si evince dal fatto che alla fine della sessione Jannik si sia avvicinato a lei e l’abbia stretta a sé.

Ad allenamento terminato, si sarebbero poi recati, come riferisce Chi, al ristorante del circolo, per poi uscirne un’ora dopo circa. Nelle foto circolate si accingono prima a salire in auto, poi si scambiano un tenero bacio. Ignari, o forse no – magari l’intento era proprio questo – di essere sotto osservazione. E non resta che capire, a questo punto, in che modo l’azzurro deciderà di gestire questa nuova incursione nella sua vita privata.