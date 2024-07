Sinner, reazione controcorrente: la classe non è acqua

Sinner, questo tipo di reazione non se l’aspettava proprio nessuno: tanto di cappello, un ritorno con i fiocchi.

Tre mesi. Tanto è durato il silenzio social di Maria Braccini, l’ex fidanzata più famosa – al momento – d’Italia. C’era lei, fino a qualche tempo fa, al fianco di Jannik Sinner, il tennista che è salito sul tetto del mondo e che sta facendo sognare non solo gli italiani, ma i tifosi in generale, con il suo gioco stratosferico e con la sua mentalità da campione.

I due si erano conosciuti nel 2020 e, salvo una rottura dovuta, si dice, ad un post esageratamente romantico che la ragazza aveva postato in occasione del loro anniversario, sono rimasti insieme fino all’inizio del 2024. Erano ancora una coppia quando l’azzurro ha vinto il Masters 1000 di Miami, ma poi, all’improvviso, tutto è precipitato. Già al Roland Garros l’altoatesino stava con la sua nuova fiamma, per cui tutto è successo nell’arco temporale compreso tra il ritorno dagli States e la preparazione per lo Slam.

Sinner frequenta, adesso, la collega russa Anna Kalinskaya. Tra i due c’è molto feeling, tanto che il tennista non sente più l’esigenza di nascondersi e di vivere la sua relazione nell’ombra com’era stato, invece, ai tempi di Maria. E abbiamo ipotizzato fin dall’inizio che il fatto che ora si esponga così tanto e senza problemi, a differenza di quanto fatto in passato, potesse “disturbare” la Braccini ancor più della rottura in sé.

Maria Braccini è tornata: stoccate a Sinner e Kalinskaya

Sta di fatto che, appunto, l’ex lady Sinner ha rotto il silenzio. Senza alcuna piazzata, senza alcuna scenata (che molte altre avrebbero invece fatto, nell’era dei social), ma con grande, grandissima, classe. Lo ha fatto palesandosi su Instagram dopo tempo immemore – non postava nulla dal 31 marzo scorso – con un messaggio all’apparenza molto tranquillo ma contenente, in realtà, qualche tacita stoccata al ragazzo.

“Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre” è la frase che, più di tutte, è chiaramente indirizzata a Jannik. Fa riferimento ai suoi trascorsi col campione anche questo passaggio: “Sui social non ho mai parlato di me, non ho mai condiviso niente della vita privata o di cosa facessi”. Sembra alludere, tra le righe, al fatto di non aver commentato, come tanti auspicavano, la rottura con il nativo di Sesto Pusteria.

Ha raccontato, per il resto, di aver messo la firma della vita e di essere pronta ad intraprendere un percorso relativamente al quale, tuttavia, non ha svelato alcunché. Un carosello di splendide foto fa da cornice alle sue prime ed elegantissime dichiarazioni da single, all’inizio di una nuova parentesi della quale sarà lei, per una volta, protagonista indiscussa.