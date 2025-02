Sinner il risparmiatore: tre interviste che ti lasceranno a bocca aperta

Jannik Sinner, ecco tutta la verità sui vizi e sulle manie del numero 1 del mondo: con queste dichiarazioni, il puzzle adesso è finalmente completo.

Il denaro, quello è poco ma sicuro, è l’ultimo dei suoi problemi. Tutte le vittorie che ha inanellato nell’ultimo anno gli hanno conferito la gloria eterna, oltre ad avergli permesso di conquistare il primo posto nella classifica mondiale, ma non solo. Hanno anche portato nelle sue tasche, come facilmente intuibile, una barca di soldi.

Basti dire, per rendere l’idea di quanto abbia guadagnato da quando, giovanissimo, ha debuttato nel circuito professionale, che Jannik Sinner è uno dei tennisti più ricchi di sempre. Trionfando agli Australian Open per la seconda volta di fila, pensate un po’, è salito addirittura all’ottavo posto nella graduatoria dei Paperoni del tennis. Mica male, insomma, per un poco più che ventenne, che ha ancora davanti a sé anni e anni di tornei, di Slam e, speriamo, di vittorie.

Nel solo 2024, a volergli fare i conti in tasca, ha accumulato la bellezza di 52,3 milioni di dollari. 27 di essi sono arrivati dagli sponsor, mentre tutto il resto se l’è guadagnato sul campo, facendo ciò che gli riesce meglio al mondo. Non ha di certo problemi economici, insomma, il fenomeno di San Candido, che a dispetto del suo conto in banca non è comunque solito sperperare il denaro frutto dei suoi innumerevoli sacrifici.

Sinner braccino corto? Ecco tutta la verità

Quelli che non tutti sanno, infatti, è che Jannik Sinner non fa la bella vita, a differenza di molti altri atleti del suo calibro. Se i suoi colleghi spandono e spendono – giustamente – come se non ci fosse un domani, lui non fa nulla di tutto ciò. Si dice che abbia addirittura il braccino corto, sebbene questa insinuazione, alla luce delle cifre che abbiamo in precedenza snocciolato, ci appaia pretestuosa e per nulla credibile. Magari, molto semplicemente, intende godersi il suo patrimonio in futuro, quando avrà appeso la racchetta al chiodo. Del resto, impegnato com’è tra allenamenti ed eventi di spessore, non è che gli resti poi tutto questo tempo per darsi alla pazza gioia e godersi il frutto dei suoi sacrifici.

Tennis con chi vuoi, vacanze con i tuoi

Ci sarebbero diversi indizi, comunque, a corredo dell’ipotesi secondo la quale Sinner non sia, a differenza di altri suoi colleghi, uno spendaccione. Nessuno lo ha mai visto alle Maldive o ai Caraibi, tanto per cominciare. Quando si tratta di andare in vacanza sceglie quasi sempre il suo Trentino Alto Adige, per ricongiungersi con la sua famiglia e con le sue origini, oltre che con la dama bianca. Il massimo che si è concesso è stato la fuga d’amore in Sardegna con la dolce metà Anna Kalinskaya: per il resto, nessun colpo di testa. Se queste sono solo congetture, però, le interviste che il diretto interessato e persone a lui vicine hanno rilasciato nel corso degli anni non fanno altro che confermare il fatto che Jannik sia parecchio oculato quando si tratta di spendere il suo denaro.

Sinner e quell’aneddoto che arriva dal passato

La prima di queste interviste non è stata rilasciata dal numero 1 del mondo, ma dal suo primo maestro di sci e di tennis, Andreas Schönegger. Qualche tempo fa, ha rivelato al Corriere del Trentino, infatti, qualcosa che ci ha lasciato di stucco. “È fissato con il tennis – aveva detto, in quell’occasione, l’istruttore dell’attuale re del ranking Atp – pensa solo a quello e sa mantenere l’equilibrio. Quando viveva a Bordighera iniziava a guadagnare bene ma non prendeva mai il Frecciarossa. “Costa troppo”, diceva. Non si monta la testa neanche ora che a Palm Springs si allena nel club di Bill Gates”.

Sinner, pasta così: l’incredibile rivelazione

Un altro tassello, in questo puzzle, lo aveva aggiunto lui, confermando sostanzialmente, seppur in maniera alternativa, quanto detto dal suo primo maestro. Quando Vanity Fair gli aveva chiesto, più o meno un anno fa, che rapporto avesse con il denaro, la sua risposta era stata tanto eloquente quanto spiazzante. “Prima di comprare qualcosa guardo sempre il prezzo, sempre. Se vado al ristorante e la pasta al ragù costa molto più di quella al pomodoro, prendo quella al pomodoro. Non perché sia tirchio, ma perché rispetto il denaro”. “Se mi sono tolto qualche sfizio? L’unico regalo che mi sono fatto – aveva poi confessato – è la macchina. È una bella macchina, ma non pensate a una Ferrari, una Lamborghini o una Maserati”.

La confessione che spiega tutto

In un’altra intervista, rilasciata stavolta a Sportweek, era andato invece alla foce: “Col denaro ho un rapporto sano – aveva spiegato, per smentire quanti sostenessero che fosse fin troppo oculato – Fin da ragazzino ho imparato a rispettarlo, i miei genitori e mio fratello lavorano. Non ho fatto spese pazze, con i primi soldi guadagnati mi ero comprato un’incordatrice per la racchetta“. La mentalità da numero 1, insomma, e su questo non ci piove, l’ha sempre avuta.