Sinner, decisione clamorosa: non se l’aspettava nessuno

Con il suo gesto, Jannik Sinner ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi: chi mai si sarebbe aspettato una cosa del genere da lui?

Qualcuno parla addirittura di disfatta, come se raggiungere i quarti di finale di Wimbledon non sia, comunque, un ottimo risultato. Lo è eccome, invece, e poco c’entra il fatto che si parli del numero 1 del mondo. Jannik Sinner non è di certo un robot imbattibile, benché in tanti, evidentemente, lo pensino. È un essere umano ed è del tutto comprensibile, oltre che lecito, che abbia i suoi momenti di up e i suoi momenti di down.

L’erba non è la sua superficie preferita, ma nonostante questo si è dato un gran da fare nel corso della campagna sui verdi prati europei. Tanto da aver vinto il torneo di Halle, che ha fatto da preludio allo Slam e in seguito al quale, evidentemente, potrebbe avere avvertito una certa stanchezza. Quel che è fatto è fatto, oramai, ed è meglio pensare alla trasferta nordamericana sul suo amato cemento, piuttosto che a ciò che sarebbe potuto essere e che non è stato.

Le prossime settimane saranno cruciali ed è proprio per questo motivo che il campione altoatesino ha deciso di prendersi una pausa tra i Championships e le Olimpiadi di Parigi. È volato, come noto, alla volta della Sardegna, sia per riposare un po’, come gli avevano suggerito i medici alla luce del virus che lo ha colpito durante lo Slam, sia per stare un po’ in compagnia di Anna Kalinskaya, la sua nuova fidanzata.

Il gesto di Sinner sconvolge i tifosi

E proprio lì, in Costa Smeralda, ha preso una decisione che ha dell’incredibile. O meglio, la definiamo tale perché proprio non ce l’aspettavamo che Sinner potesse fare una mossa del genere, conoscendolo.

Nessuno si sarebbe mai aspettato, quello è poco ma sicuro, che anche lui “cadesse” nella rete del gossip. Le foto circolate negli ultimi giorni dimostrano, invece, che come ogni vip degno di questo nome anche lui, adesso, ha una piccola collezione di scatti rubati nelle acque turchesi della Sardegna. Il magazine Chi ha pubblicato diverse foto che lo ritraggono in spiaggia e in mare insieme alla sua bella. Non ci sarebbe niente di strano, in realtà, se non fosse che Jannik si è sempre guardato bene dall’esporsi troppo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)



Come diceva qualche settimana fa il suo coach Vagnozzi ha deciso, evidentemente, di assumersi le sue responsabilità e di accettare le conseguenze che deriveranno da una relazione che è subito stata di dominio pubblico. Non intende nascondersi più, dunque, il numero 1 del mondo, finalmente libero di vivere le sue emozioni alla luce del sole. E dei flash.