10eLotto, colpo da un milione con 4 euro: scopri la modalità vincente

10eLotto, colpo clamoroso da un milione di euro con questa modalità. Ecco quello che è successo. La vincita che cambia la vita

Non solo il Lotto, ma anche il 10eLotto. Sì, se quasi sempre vi parliamo di quelle enormi vincite che cambiano la vita con il gioco più amato dagli italiani, adesso vi parliamo invece di una clamorosa vincita da un milione di euro con quel gioco che è nato da una costola, appunto, dell’estrazione dei 90 numeri che ci sono 4 volte alla settimana.

Un milione di euro. Giusto ribadire la cifra. Anche perché è stata piazzata giocando solamente 4 euro. Così racconta Agimeg.it, che parla della seconda vincita più alta dell’anno. Sì, avete letto bene: a Savona, con il 10eLotto, in questo 2024, sono stati vinti 2,5milioni di euro. Vabbè, ma quella è acqua passata, adesso andiamo a vedere i dettagli di questo colpaccio clamoroso che sì, la vita la cambia in maniera importante.

10eLotto, ecco i dettagli

La schedina è stata giocata in Campania – la regione forse più fortunata – e precisamente a Capaccio Paestum in provincia di Salerno. Un fortunato giocatore ha effettuato quindi la giocata di 4 euro sui numeri 2-6-11-12-16-26-79-80-89-90. Tutti centrati. E il sogno di diventare milionario è realtà.

Ma con quale modalità è stata centrata la vincita? Come sappiamo questo gioco è legato non solo al Lotto ma si può anche sperare nella fortuna giocando con la modalità frequente, vale a dire quella che permette di avere una possibilità ogni cinque minuti. Ed è proprio così che sono stati vinti tutti questi soldi. “Da segnalare anche la vincita di 50.000 euro al 10eLotto a Monte di Procida, in provincia di Napoli, con una giocata di 30 euro”. Altri cinquantamila euro, che sembrano pochi visto l’importo della vincita protagonista di questo articolo, ma sono tantissimi e ovviamente questo lo sapete anche voi. Auguri ai vincitori, e buone vacanze da parte di tutta la redazione de Ilveggente.it.