Una canzone per Sinner: lo spoiler fa impazzire i tifosi

Sinner ha conquistato anche il mondo della musica: canzone in arrivo, lo spoiler sui social è stato estremamente eloquente.

Quando diciamo che Jannik Sinner è ovunque, non mentiamo. È sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e, dopo le romantiche vacanze in Costa Smeralda, anche su quelle dei rotocalchi. È nelle pubblicità che passano di continuo in televisione ed è perfino nei menu di pizzerie e gelaterie, se consideriamo che molti cuochi e maestri hanno dedicato delle golosissime creazioni al campione azzurro.

La sua fama, insomma, si è spinta ben al di là dei confini sportivi. Ed era innegabile che accadesse, essendo lui il tennista italiano più forte di tutti i tempi. Ha collezionato così tanti successi e regalato talmente tante di quelle emozioni che non potrebbe essere altrimenti. Solo che non ci aspettavamo che anche il mondo della musica, ad un certo punto, potesse lasciarsi contagiare dalla Sinner mania. Invece, è successo.

Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma è bastato un piccolissimo – nel vero senso della parola – spoiler per mandare in brodo di giuggiole i tifosi del nativo di San Candido. L’emoticon ha viaggiato tramite Instagram e, in men che non si dica, l’interpretazione di quel messaggio in codice aveva già fatto il giro del web e d’Italia. Ma chi, vi starete legittimamente chiedendo, potrebbe aver dedicato una canzone al mitico Jannik?

I Pinguini Tattici Nucleari cantano Sinner

Parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno da poco finito il tour ma che sono già al lavoro, ovviamente, in vista del prossimo singolo. Singolo che non arriverà in estate, come speravano i fan, ma solo al termine della bella stagione.

Tramite il box delle domande, gli appassionati della band hanno comunque spinto i loro beniamini a rivelare qualche particolare circa i progetti musicali che avrebbero in cantiere. La risposta, a quel punto, è stata inequivocabile. Il fondatore del gruppo, Riccardo Zanotti, si è difatti lasciato sfuggire un indizio piuttosto eloquente.

Alla richiesta di spoiler, ha risposto con un’emoticon che non lascia spazio ad interpretazioni: una volpe, che sappiamo bene essere il simbolo che meglio di altri identifica The fox, soprannome di Sinner. Tanto è bastato per far sognare i fan e per far partire il countdown in vista del lancio del nuovo singolo della band.