Sinner, classifica sottosopra: crolla il numero 1

Jannik Sinner, tutto è cambiato all’improvviso: lo scossone inaspettato ha fatto sì che crollasse proprio sotto i nostri occhi.

Se nel Bel Paese, ora come ora, il tennis tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori, altrove sono ancora il calcio ed il basket a dominare. Lo si evince dal fatto che il numero 1, nella classifica degli atleti più pagati al mondo nel 2024, vi sia il “solito” Cristiano Ronaldo. Ancora inarrivabile, se vogliamo, con i suoi incassi che hanno sfiorato, lo scorso anno, i 250 milioni di euro.

Nel ranking elaborato da Sportico, in mezzo a cestisti ed attaccanti, spunta anche, ad un certo punto, un nome a noi familiare. Quello di Jannik Sinner, che in questa graduatoria si è piazzato, con i suoi 50 milioni di euro, al 43esimo posto. Non male, per un tennista costretto a nuotare in mezzo a squali ben più grossi e meglio pagati di quanto non lo siano i fenomeni dell’Atp e della Wta. Anche perché poi, si sa, in qualche modo si assiste sempre al fatidico rovescio della medaglia.

E non ci è voluto troppo tempo, in effetti, perché il campione altoatesino si prendesse la sua piccola rivincita “economica”, per così dire. Ci è bastato mettere “sottosopra” la classifica, a qualche ora di distanza dalla pubblicazione della stessa, per scoprire che, in realtà, questa graduatoria conteneva una bellissima sorpresa.

Sinner, i ruoli s’invertono: ribaltone inaspettato

Nella classifica degli atleti più pagati del 2024, ma forse ve lo aspettavate già, Jannik Sinner è il tennista più ricco in assoluto. Nessuno ha guadagnato quanto lui e questo gli ha permesso, dunque, di schizzare in cima alla classifica.

Tra premi e sponsorizzazioni, nel solo 2024 il fenomeno di San Candido ha intascato la bellezza di 50 milioni di euro, equamente divisi tra titoli e contratti con i brand di cui è testimonial. Il numero 1 di Wimbledon e del Roland Garros, invece, ha ricevuto una bruttissima sorpresa. Carlos Alcaraz, che un tempo era al posto di Sinner, in vetta al ranking, è oggi 87esimo nella graduatoria degli atleti più ricchi dello scorso anno. Ha incassato “solo” 39 milioni, 29 dei quali sono arrivati nelle sue tasche dagli sponsor, mentre gli altri 10 dalle vittorie in campo.

Un tempo era lui il Paperone nascente del circuito maggiore, per cui è evidente che adesso i ruoli si siano capovolti. Sebbene resti inteso, ovviamente, che il campione di Murcia farà tutto quello che è in suo potere per riacciuffare Jannik e per tornare in vetta sia alla classifica mondiale, che ai piani più alti del ranking degli atleti più pagati.