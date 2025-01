I pronostici di venerdì 31 gennaio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 31 gennaio: ci sono gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, in campo anche la Serie B e altri campionati minori.

La prima partita della ventitreesima giornata di Serie A mette di fronte due squadre impelagate nella lotta per non retrocedere, Parma e Lecce. Il Parma semina ma non raccoglie, il Lecce invece continua ad essere imprevedibile e ad andare a sprazzi. È una partita di difficile lettura quella del “Tardini” e come avviene di solito prima di uno scontro diretto si fatica ad intravedere un chiaro favorito.

Meglio puntare sui gol, considerando che entrambe le difese stanno facendo acqua: un match pirotecnico e pieno di colpi di scena come quello dell’andata, che terminò 2-2, non è affatto da escludere. Inizia col botto la ventiquattresima giornata di Serie B con il big match tra Palermo e Pisa che promette pure gol.

I pronostici sulle altre partite

A proposito di partite con gol, il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Werder Brema-Mainz di Bundesliga, Al Hilal-Al Okhdood della Saudi Pro League e Norimberga-Darmstadt della Zweite Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Parma-Lecce, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Werder Brema o pareggio (in Werder Brema-Mainz, Bundesliga, ore 20:30)

(in Werder Brema-Mainz, ore 20:30) Al Hilal (in Al Hilal-Al Okhdood, Saudi Pro League, ore 16:15)

(in Al Hilal-Al Okhdood, ore 16:15) Al Duhail (in Umm Salal-Al Duhail, Qatar Stars League, ore 14:30)

(in Umm Salal-Al Duhail, ore 14:30) Al Nasr (in Al Nasr-Al Urooba, Emirati Arabi Uniti, ore 17:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Hilal-Al Okhdood, Saudi Pro League , ore 16:15

, ore 16:15 Norimberga-Darmstadt, Zweite Liga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Parma-Lecce , Serie A , ore 20:45

, , ore 20:45 Palermo-Pisa , Serie B , ore 20:30

, , ore 20:30 Werder Brema-Mainz, Bundesliga, ore 20:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.40 GOLDBET ; 9.58 SNAI; 9.40 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Leganes-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:00