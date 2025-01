Pronostici Bundesliga 1 febbraio: cambio nel Borussia Dortmund

Bundesliga, turno sulla carta favorevole per la capolista Bayern Monaco ma i riflettori sono puntati sull’esordio di Kovac sulla panchina del Borussia Dortmund.

Con la vittoria di Friburgo, sabato scorso, il Bayern Monaco ha reso più ampio il divario nei confronti del Bayer Leverkusen, l’unica squadra che finora sembra poter insidiare il primato dei bavaresi, che puntano a riprendersi lo Schale dopo una stagione, la scorsa, decisamente fallimentare. Gli uomini di Vincent Kompany adesso hanno 6 punti in più dei campioni di Germania in carica, frenati una settimana fa dal Lipsia.

Si contano con le dita di una mano invece i passi falsi di un Bayern Monaco (15 vittorie, 3 pareggi e solamente una sconfitta) che ha ormai impostato la velocità di crociera: in Bundesliga Kane e compagni vincono ininterrottamente da 5 giornate. Meno continui invece in campo internazionale: mercoledì hanno archiviato la fase campionato della Champions League con un successo, abbastanza scontato, sullo Slovan Bratislava (3-1), che tuttavia non gli consentirà di evitare gli spareggi di accesso agli ottavi di finale. Nonostante le fatiche europee, il Bayern Monaco non dovrebbe avere problemi ad avere la meglio anche sul neopromosso Kiel: gli anseatici sono penultimi in classifica, già con ben 6 punti da recuperare sulla quartultima, e come avvenne nel match d’andata – terminò 6-1 per i bavaresi – difficilmente riusciranno a limitare i danni.

In questo turno cercherà di bagnare il suo debutto con una vittoria Niko Kovac, appena nominato tecnico del Borussia Dortmund: dopo il breve interregno del danese Tullberg, i gialloneri in crisi di risultati si sono affidati all’ex allenatore del Bayern Monaco, che ha buone possibilità di esordire con un successo sul campo dell’Heidenheim – i rossoblù vengono da due sconfitte di fila ed annaspano in zona rossa – mettendo fine ad un digiuno di vittorie che dura da prima di Natale. Prevediamo, in ogni caso, almeno una rete per parte.

Le previsioni sulle altre partite

Intrigante lo scontro diretto tra St. Pauli e Augsburg, che ad oggi sarebbero entrambe salve. Particolarmente positivo il momento dei bavaresi, reduci da tre vittorie di fila: non è da escludere che anche nella trasferta di Amburgo riusciranno ad evitare la sconfitta.

Eliminato dalla Champions League – fatale la sconfitta di mercoledì contro il PSG – lo Stoccarda potrà adesso rivolgere le sue attenzioni esclusivamente sul campionato. Gli Svevi, quarti in classifica, sono leggermente favoriti nel match con il Borussia Monchengladbach, che su quattro partite disputate nel 2025 ha prevalso solo sul fanalino di coda Bochum: i gol, ad ogni modo, non dovrebbero mancare. A proposito della squadra di Dieter Hecking, i biancoblu nonostante giacciano all’ultimo posto da tempo non sono ancora completamente fuori dai giochi e potrebbero creare qualche difficoltà ad un Friburgo che viene da 3 sconfitte consecutive.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Dortmund (in Heidenheim-Borussia Dortmund)

Bochum o pareggio (in Bochum-Friburgo)

Augsburg o pareggio (in St. Pauli-Augsburg)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bayern Monaco-Kiel

Stoccarda-Borussia Monchengladbach

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Borussia Dortmund

Bochum-Friburgo

