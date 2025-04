Pronostico Monza-Como: le motivazioni faranno la differenza

Monza-Como è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Da qui alla fine della stagione sarà assai difficile vedere il Monza riuscire a vincere una partita. La squadra di Nesta, ormai, è retrocessa e manca solamente l’aritmetica. Le possibilità di salvarsi ormai sono svanite dopo la sconfitta contro il Cagliari. E forse anche prima.

A differenza del Como, insomma, i brianzoli di obiettivi reali in queste ultime partite non ne hanno. Invece ne ha la squadra di Fabregas, che di punti fino al momento ne ha conquistati trenta, e che vorrebbe mettere un altro tassello verso la salvezza dopo il pareggio interno contro l’Empoli. Una delusione, visto che il pari toscano è arrivato in un momento in cui il Como sembrava potesse gestire il match. Così non è stato, con buona pace di tutto quello che di buono si era visto in precedenza.

Le motivazioni, insomma, faranno la differenza in questo match. Perché da un lato c’è una squadra che non vede l’ora di chiudere la stagione e iniziare a pensare alla prossima in cadetteria, dall’altro invece ce n’è una che vuole accorciare con il raggiungimento del proprio obiettivo. E poi non dimentichiamo che il Como avrà di nuovo a disposizione, dopo la squalifica, Nico Paz. Che sì, è uno che in campo riesce sempre a fare la differenza.

Come vedere Monza-Como in diretta tv e in streaming

Monza-Como, in programma sabato alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Como è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Magari il Monza riuscirà anche a trovare il gol dentro al match, ma alla fine la vittoria se la prenderà il Como che vuole cercare di chiudere i conti salvezza il prima possibile. Gara, quindi, da almeno tre reti complessive, con un’affermazione ospite che ci pare abbastanza scritta.

Le probabili formazioni di Monza-Como

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Mota Carvalho.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2