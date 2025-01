Pronostico Parma-Lecce: sarà il remake dell’andata

Parma-Lecce è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La classifica, dopo ventidue giornate, mette i brividi. Sia Parma che Lecce fanno infatti parte di quel gruppo di squadre che galleggia pericolosamente sulla zona retrocessione. Anzi, i ducali pur avendo totalizzato gli stessi punti dei salentini (20) dallo scorso turno sono precipitati al terzultimo posto. Fatale la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate con il Milan: un match che la formazione di Fabio Pecchia sembrava avesse ormai in pugno, dal momento che fino al 92′ i gialloblù erano in vantaggio 2-1.

Nei minuti di recupero invece è arrivato il crollo, con i rossoneri che, approfittando delle fragilità difensive del Parma, hanno ribaltato tutto, lasciando gli emiliani a mani vuote. Si stanno dunque per concludere due mesi complicatissimi per Del Prato e compagni, che da dicembre in poi hanno avuto la meglio soltanto sul Monza ultimo in classifica, continuando a palesare enormi difficoltà in fase di non possesso (quella del Parma con 39 gol subiti è la terza peggior difesa del torneo). Versa più o meno nella stessa situazione il Lecce di Marco Giampaolo, reduce da due brutte e pesanti sconfitte con Cagliari e Inter, nelle quali ha subito ben 8 reti complessive (4-1 in Sardegna e 0-4 al Via del Mare contro i campioni d’Italia in carica). Tornano a suonare i campanelli d’allarme, quindi, dopo la vittoria ad Empoli che aveva permesso ai giallorossi di respirare un po’.

Parma-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Contro il Milan si è fermato Man: il rumeno, seguito dalla Fiorentina nel mercato invernale, probabilmente ne avrà per un paio di settimane. A destra toccherà a Cancellieri, mentre Bonny potrebbe ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle del neoacquisto Djuric, titolare già a Milano. Con l’arretramento del francese, Hernani tornerà in mediana accanto a Sohm. Pesante l’assenza di Del Prato, squalificato: al suo posto tocca ad Hainaut.

Giampaolo in settimana ha salutato il talentuoso Dorgu, finito al Manchester United per circa 40 milioni. Sulle fasce, dietro, agiranno Guilbert e Gallo, il centrocampo invece sarà composto da Coulibaly, Pierret ed Helgason. Davanti, infine, confermato il tridente Pierotti-Krstovic-Morente. Out Banda, Berisha, Gaspar e Rafia.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Il Parma semina ma non raccoglie, Lecce invece che continua ad essere imprevedibile e ad andare a sprazzi. È una gara di difficile lettura quella del “Tardini” e come avviene di solito prima di uno scontro diretto si fatica ad intravedere un chiaro favorito. Meglio puntare sui gol, considerando che entrambe le difese stanno facendo acqua: un match pirotecnico e pieno di colpi di scena come quello dell’andata, che terminò 2-2, non è affatto da escludere.

Le probabili formazioni di Parma-Lecce

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Sohm; Cancellieri, Bonny, Mihaila; Djuric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1