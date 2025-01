Guai in vista per Sinner e Kalinskaya: l’hanno fatta grossa

Che scivolone Sinner e Kalinskaya: impossibile non notarlo.

Il giornalista è andato dritto al punto, ben consapevole del fatto che la questione interessi migliaia e migliaia di persone, e lei non si è sottratta. Non ha detto un granché, Anna Kalinskaya, ma ha comunque confermato, tra le righe, che ci sarebbe ancora una relazione in essere con il tennista azzurro Jannik Sinner. Cosa che tutti avevano messo in dubbio, alla luce degli ultimi indizi che i due diretti interessati avevano disseminato qua e là.

Le è stato domandato, in conferenza stampa, se la seconda vittoria di lui a Melbourne – con il “potere” che ne consegue – potesse in qualche modo influire sulla coppia e la sua risposta non è stata per niente evasiva, anzi. “Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla”. Chiarito questo punto, però, sono iniziati i problemi. Già, perché nelle ultime ore il numero 1 del mondo e la tennista di origini russe hanno combinato, loro malgrado, qualche pasticcio di troppo.

A partire proprio da Anna, che è stata sotto i riflettori per un lunghissimo periodo perché, per l’appunto, si cercava nei suoi gesti e nei suoi movimenti social la prova che confermasse la crisi di cui tutti parlavano. Nulla di tutto ciò è arrivato, ma, in compenso, il popolo di Instagram ha fatto presto a scoprire un altro altarino. Che poco c’entra con Jannik, ma che l’ha messa in una posizione particolarmente scomoda.

Anna e Jannik osservati speciali: si sono messi nei guai

Non è piaciuto, infatti, il fatto che la Kalinskaya, cittadina russa, abbia messo like al profilo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Cosa che, a detta degli internauti che male hanno vissuto questo gesto, sarebbe rappresentativa delle sue idee politiche e della sua mentalità.

Nelle stesse ore in cui Anna finiva nel tritacarne, anche Sinner ha commesso una “piccola” svista. Ha rifiutato, cioè, l’invito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha accolto al Quirinale tutti gli eroi che nel 2024 hanno reso grande il tennis azzurro. C’erano tutti meno che lui, atteso che il numero 1 del mondo avrebbe deciso di rimanere completamente a riposo e di anteporre la sua salute agli impegni istituzionali.

Neanche il tempo di comunicarlo che già la polemica era bella che servita. Le accuse sono sempre le stesse: il suo gesto denoterebbe, fa notare il popolo dei social, una scarsa sensibilità al richiamo dell’Italia. E questo sebbene poche settimane fa fosse a Malaga a lottare per la Nazionale azzurra e per vincere la Coppa Davis. Ma è così, si sa, che vanno ormai le cose: chi la vuole cotta, chi la vuole cruda…