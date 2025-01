Lacrime in Ferrari, Leclerc distrutto: è tutta colpa di Hamilton

Lacrime in Ferrari: se da un lato i tifosi sono entusiasti per l’arrivo di Hamilton, c’è chi mette paura per quello che potrebbe succedere con Leclerc

Dentro la Ferrari, in questo momento, si vive davvero un momento di grosso entusiasmo. L’arrivo di Lewis Hamilton, che da un anno a questa parte è stato solamente accarezzato dopo l’annuncio ufficiale, è stato qualcosa di veramente unico. Nel momento in cui il pilota inglese si è messo la tuta della Rossa, l’impressione avuta è stata nettamente migliore dell’immaginazione. Vere e proprie emozioni.

Hamilton-Leclerc, e su questo crediamo che nessuno, davvero, possa avere dei dubbi, è sicuramente la coppia meglio assortita del prossimo Mondiale: il primo, sette volte campione del mondo, alla ricerca di un record leggendario e quindi con grande esperienza, potrebbe aiutare il secondo, più giovane e con diverse vittorie all’attivo ma mai vicino al mondiale, a credere maggiormente nelle proprie possibilità e magari acquisire quell’esperienza che, uno come Lewis, gli potrebbe davvero dare. Almeno, dentro Maranello, tutti sperano possa finire in questo modo. Ma c’è da dire che non tutti la pensano allo stesso modo.

Lacrime in Ferrari: Montoya “distrugge” Leclerc

Intervistato da CasinoApps, l’ex pilota Montoya ha detto questo: “La presenza di Hamilton costituisce una dinamica difficile per Leclerc in Ferrari. A meno che non sappia già di essere ancora lui il futuro della Rossa, Charles potrebbe però giocare con l’arrivo di Lewis in squadra. Se Hamilton entrerà in squadra riuscendo a migliorare la macchina, Leclerc potrà non solo imparare da lui ma anche puntare a batterlo. A quel punto, la decisione della Ferrari di tenerlo in futuro sarà più facile e Leclerc potrà vincere un campionato del mondo. Se, invece, Charles si sentirà frustrato dalla situazione legata all’arrivo di Lewis, un po’ come è già successo con Carlos Sainz Jr. verso la fine della scorsa stagione, allora potrebbe finire per autodistruggersi…”.

Lo scenario, quindi, non è dei migliori. Ma molto, se non tutto, si capirà solamente nel momento in cui si comincerà a correre per i punti che valgono il mondiale. Sì, le prime gare saranno sicuramente decisive per capire in quale direzione debba andare la Ferrari l’anno prossimo: se conviene puntare tutto su un pilota oppure lasciare spazio libero ad entrambi. Ma questa seconda situazione, dentro una squadra, non ha mai giovato a nessuno.