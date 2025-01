Allarme rosso per Ferrari e Ducati: Hamilton-Marquez, che disastro

Allarme rosso per Ferrari e Ducati: Hamilton e Marquez potrebbero davvero creare dei disastri dentro ai box. Ecco cosa potrebbe succedere

Il 2025 sarà un anno importante per il colore rosso, sia quello della Ferrari sia quello della Ducati. Due scuderie che vogliono tornare a vincere, anche se, quella delle Moto, per molti anni lo ha fatto e sicuramente ha festeggiato molto di più di quanto i colleghi della Formula Uno lo abbiano fatto.

E, per vincere, serve non solo avere una macchina o una moto dignitosa, che possa riuscire a stare al passo con tutte le altre, ma bisogna avere anche dei piloti importanti, di quelli che nel corso dell’anno possono fare la differenza. Ecco perché sono arrivati Lewis Hamilton e Marc Marquez, che sono diventati compagni di squadra di Charles Leclerc e di Pecco Bagnaia. Personalità forti, gente che ha vinto negli anni passati e che ha ancora voglia di farlo in quelli futuri, gente che non ha nessun bisogno di presentazioni. Insomma, qualche problema dentro ai box di potrebbe avere.

Allarme rosso per Ferrari e Ducati: la sentenza di Carlo Pernat

Intervistato e sollecitato nel merito dal programma Radiofonico Tutti Convocati di Radio 24, lo storico agente Carlo Pernat si è espresso sulla questione senza lasciare ovviamente nulla al caso. “Sono 4 galli in 2 pollai, la gestione della Ferrari – ha detto – sarà importantissima come quella della Ducati – che però ha più esperienza perché ha sempre avuto nel suo team piloti simili e fortissimi. Qualche problemino ci sarà in entrambi i box, è normale“.

Certo, la parola normale, messa dopo a “qualche problemino” stride un po’, è evidente. Ma sarà proprio in questo modo, così come altri, non solo Pernat, hanno messo in evidenza nel corso di questi mesi. Le personalità forti, molto spesso, anche in fin di bene, ovviamente, vanno a contrasto. Magari ci sarà qualche scintilla, ma l’importante sarà sempre una cosa: riuscire a calmare le acque e remare dalla stessa parte nel momento in cui si scende in pista. Solamente in questo modo, alla fine di quest’anno che si preannuncia davvero scoppiettante, si potranno vedere i risultati che, tutti noi, auspichiamo.