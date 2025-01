Pronostici Premier League 1 febbraio: la capolista rischia grosso

Premier League, dopo l’impegno europeo il Liverpool capolista fa visita ad una delle squadre più in forma del torneo: il sorprendente Bournemouth.

La classifica è rimasta invariata dopo l’ultimo turno, almeno per quanto riguarda i piani alti. Ovvero la lotta per il titolo, che sarà verosimilmente una questione tra Liverpool e Arsenal. Una settimana fa hanno vinto entrambe, rispettando i pronostici della vigilia: i Reds non hanno avuto problemi a sbarazzarsi del neopromosso Ipswich Town, travolto 4-1; i Gunners invece si sono imposti di misura su un campo ostico come quello del Wolverhampton.

Sono sempre 6, dunque, i punti che separano gli uomini di Arne Slot e quelli di Mikel Arteta, anche se Salah e compagni devono recuperare la stracittadina con l’Everton (potenzialmente sarebbero a +9). Dopo l’impegno in Champions League – è andata in archivio la fase campionato – il Liverpool andrà a caccia della terza vittoria di fila in campionato contro una delle due grandi sorprese di questa Premier League insieme al Nottingham Forest: il Bournemouth di Andoni Iraola.

Le Cherries sono in grande spolvero e nell’ultima giornata si sono scatenati proprio contro il Forest, annichilito 5-0 al Vitality Stadium. Seconda prova di forza a distanza di pochi giorni dal successo esterno contro il Newcastle (1-4). Ora la sfida con la capolista, che il Bournemouth affronterà con la tranquillità di chi non ha nulla da perdere: i rossoneri, infatti, sono settimi, con un solo punto in meno del Manchester City quarto. Il Liverpool è una schiacciasassi e difficilmente lascerà punti per strada ma quella con gli uomini di Iraola, anche considerando le fatiche europee dei Reds, potrebbe non essere una passeggiata: almeno un gol per parte.

Le previsioni sulle altre partite

Un’altra sfida interessante in programma sabato pomeriggio è lo scontro diretto tra Everton e Leicester, tutte e due in lotta per non retrocedere. La cura Moyes sta sortendo i primi effetti in casa Toffees: il club di Liverpool ne ha vinte due di fila con Tottenham e Brighton, portandosi a +7 sulla zona rossa (con una gara da recuperare).

Ora dovrà fare attenzione ad un Leicester rivitalizzato dalla bella vittoria in casa del Tottenham (1-2): tre punti fondamentali per le Foxes di Ruud van Nistelrooy, momentaneamente quartultimi. Non c’è un chiaro favorito ma il fattore campo potrebbe fare la differenza e come all’andata (a settembre finì 1-1) è probabile che entrambe trovino la via del gol. L’Ipswich Town, reduce da tre sconfitte di fila, può acuire la crisi del Southampton di Ivan Juric, che ha conquistato l’ultimo punto lo scorso 22 dicembre (da allora sono arrivati 6 k.o. di fila): per i Tractor Boys un’occasione irripetibile contro una squadra già quasi spacciata. Davanti al proprio pubblico non dovrebbe sbagliare neppure il Newcastle. I Magpies hanno l’opportunità di consolidare il quinto posto contro un Fulham che, pur stazionando a metà classifica, non riesce a trovare continuità.

Premier League: possibili vincenti

Everton (in Everton-Leicester)

Ipswich Town o pareggio (in Ipswich Town-Southampton)

Newcastle (in Newcastle-Fulham)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Newcastle-Fulham

Bournemouth-Liverpool

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Everton-Leicester

Bournemouth-Liverpool

