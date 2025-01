Pronostico Brest-Psg: la statistica sugli ultimi cinque precedenti

Brest-Psg è una partita valida per la ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un momento magico per il Psg, che ha acciuffato con due vittorie nelle ultime due uscite gli spareggi della Champions League e che ormai, sfruttando i passi falsi delle altre dietro, ha preso il largo in Ligue 1. La squadra di Luis Enrique, in Europa, è entrata in forma nel momento in cui serviva. E ha fatto bingo.

Ed è clamoroso quello che potrebbe succedere agli spareggi. Sì, perché una Brest appunto e Monaco – lo sapremo tra poco – sarà l’avversaria, appunto, di Donnarumma e compagni. Derby tutto in salsa francese, visto che non ci sono paletti e limiti in questa nuova edizione della massima competizione europea che, ovviamente, dopo l’ultimo turno ricco di gol e con 18 partite in contemporanea, sembra aver convinto anche i pochi che erano rimasti scettici.

Detto questo, e pensando al match di sabato, ci sono dei precedenti che ci indicano come potrebbe andare a finire questa partita. Nelle ultime cinque uscite, infatti, Brest e Psg hanno sempre trovato entrambe la via della rete. E dovrebbe succedere così anche nel match in questione. Certo, per la vittoria finale, ovviamente, sono favoriti gli ospiti che hanno dimostrato sul difficile campo dello Stoccarda di essere una squadra pronta a dire la propria fino alla fine di ogni torneo. E quindi sì, anche questa volta, per chiudere quasi in maniera definitiva il discorso campionato, il Psg dovrebbe vincere.

Come vedere Brest-Psg in diretta tv e in streaming

La sfida Brest-Psg, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Vittoria esterna dei parigini in un match da almeno tre reti complessive e in un match nel quale, anche il Brest, riuscirà a trovare la via della rete. La strada è praticamente segnata.

Le probabili formazioni di Brest-Psg

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Ndiaye, Haidara; Camara, Fernandes, Magnetti; Sima, Ajourque, Del Castillo.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Zaire-Emery, Neves, Vitinha; Dembele, Doue, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3