Pronostico Nottingham Forest-Brighton: tutto pronto per la seconda volta

Nottingham-Brighton è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Senza dubbio, il Nottingham, è la squadra rivelazione di questa Premier League: terzo posto in classifica, a solamente tre lunghezze dall’Arsenal che invece occupa la seconda posizione. Tutto bellissimo, con la possibilità, sabato pomeriggio di agganciare appunto i Gunners.

Il Brighton, però, è una squadra che fondamentalmente sta bene, visto che nelle ultime cinque partite ha vinto tre volte, pareggiato una e perso una sola volta. Ma questa sconfitta, purtroppo per gli ospiti, è arrivata nel corso dell’ultimo fine settimana, contro l’Everton, e di fatto ha bloccato quella che sembrava potesse essere una rincorsa, comunque difficile, verso la zona Europa. Diciamolo chiaramente, entrambe stanno facendo comunque molto al di sopra di quelli che erano gli obiettivi della vigilia. Ma in questo momento, il Nottingham, non ha davvero proprio nulla da perdere e nonostante l’area rarefatta delle posizioni di alta classifica, gioca davvero senza nessun pensiero in testa. Quindi con molta tranquillità.

E poi c’è da dire un’altra cosa: nelle ultime cinque incroci tra queste due formazioni, solamente una volta i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio. Tutto apparecchiato, insomma, per quella che sarà una seconda volta.

Come vedere Nottingham-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida Nottingham-Brighton è in programma sabato alle 18:30.

Il pronostico

Vittoria dei padroni di casa. Che prenderanno l’Arsenal al secondo posto in classifica. Match da almeno tre reti complessive. Ma non servirà: basta la quota dell’1 per essere davvero sereni.

Le probabili formazioni di Nottingham-Brighton

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Lamptey; Baleba, Hinshelwood; Minteh, Pedro, Mitoma; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1