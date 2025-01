Pronostici Serie B 1 febbraio: digiuno interrotto dopo oltre tre mesi

Serie B, il Sassuolo ospita la sorprendente Juve Stabia dopo la sconfitta di La Spezia mentre la Samp ha una grossa occasione per tornare a vincere.

Lo Spezia, una settimana fa, ha scombinato i piani del Sassuolo, che già pregustava la fuga in caso di vittoria contro i bianconeri al “Picco”. In Liguria i neroverdi hanno incassato la terza sconfitta stagionale, tornando a perdere dopo tre successi di fila: una prestazione insolitamente sottotono da parte della corazzata di Fabio Grosso, abbattuta da una doppietta di Vignali (2-1).

Il Pisa, adesso, è di nuovo alle calcagna – il vantaggio nei confronti dei nerazzurri è di soli 2 punti – ed i toscani potrebbero addirittura effettuare il sorpasso battendo a domicilio il Palermo (nel momento in cui scriviamo gli uomini di Pippo Inzaghi non sono ancora scesi in campo nell’anticipo di giornata con i rosanero).

Per conservare la vetta e mantenere invariato il distacco nei confronti della terza – lo Spezia ha sette punti in meno – il Sassuolo deve provare subito a voltare pagina nella sfida con la Juve Stabia al Mapei Stadium. Berardi e compagni vantano il secondo miglior rendimento interno del torneo (solo il Pisa ha collezionato più punti tra le mura amiche) e dovrebbero tornare al successo contro un avversario che si è appena messo alle spalle un momento non particolarmente positivo piegando 2-1 la Carrarese. I campani sono quinti, in piena zona playoff e rappresentano una delle grandi sorprese di questa Serie B, ma dal Boxing Day in poi hanno ottenuto una sola vittoria e sarà difficilissimo, per loro, evitare la sconfitta in casa della capolista. Tra l’altro il Sassuolo è sempre rimasto imbattuto nei 5 precedenti con le Vespe.

Le previsioni sulle altre partite

Nel sabato pomeriggio della Serie B sarà protagonista anche lo Spezia, tornato a brillare negli ultimi due turni (vittorie contro Carrarese e Sassuolo). I liguri dovranno tuttavia fare attenzione ad un Cittadella che ha perso soltanto una volta dallo scorso 8 dicembre, quando fu preso a pallate proprio dai bianconeri (5-0). Non è da escludere che i veneti, che sette giorni fa hanno raccolto tre punti pesantissimi a Cosenza in ottica salvezza, riescano a dare filo da torcere agli uomini di Luca D’Angelo.

La sfida con il derelitto Cosenza, ultimo in classifica, rappresenta una ghiotta occasione, per la Sampdoria di Leonardo Semplici, per tornare a vincere dopo oltre tre mesi: i Lupi danno l’impressione di essere in caduta libera e non sono arrivati i rinforzi sperati dal mercato. La calabrese che sorride è invece il Catanzaro, ormai stabile in zona playoff: i giallorossi sembrano guariti dalla “pareggite”, sono reduci da un successo conquistato all’ultimo respiro a Brescia e dovrebbero riuscire a fare punti anche con il Cesena in una gara che ad ogni modo promette equilibrio. Di difficile lettura pure Modena-Mantova, due squadre che stazionano a metà classifica: prevediamo almeno una rete per parte al “Braglia”.

Serie B: possibili vincenti

Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Cesena)

Sassuolo (in Sassuolo-Juve Stabia)

Sampdoria (in Sampdoria-Cosenza)

Le partite da almeno due gol complessivi

Sampdoria-Cosenza

Sassuolo-Juve Stabia

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Modena-Mantova

La partita da meno di tre gol complessivi

Cittadella-Spezia

Comparazione quote

La vittoria della Sampdoria è quotata a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Modena-Mantova è quotato invece a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

