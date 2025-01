Pronostico Psv-Liverpool: tutti contenti col pareggio

Psv-Liverpool è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un punto e tutti felici. E probabilmente, guardando il calendario, il Psv sperava potesse arrivare a 90minuti dal termine della prima fase di questa Champions aLeague con questo risultato a disposizione. Sì, perché pensare di battere il Liverpool obbligatoriamente per poter passare il turno, allora sì che sarebbe stato un problema.

E invece eccoci qui, all’ultima giornata, con la possibilità di essere sicuri di andare avanti con una bella X. Sì, perché la squadra di Slot, strappando un punto sul campo degli olandesi, quindi nemmeno forzando la mano più di tanto, sarebbe sicura di chiudere questa prima massima della massima competizione europea davanti a tutti. Quindi al primo posto su 36 squadre che permette, anche, di guardare con un certo interesse al sorteggio che ci sarà in questa settimana. E un punto basta anche al Psv per essere certo dei playoff, quelli che mettono in palio un posto negli ottavi di finali. E siccome, il Liverpool, un po’ di cambiamenti – giusto – di formazione, li farà, o almeno così ci dicono le previsioni della vigilia, non vediamo come possa finire in un modo diverso.

Lo spettacolo, comunque, sarà assicurato. Psv e Liverpool sono due squadre che segnano tanto e che continueranno a farlo anche nella serata di mercoledì. Poi, ad un certo punto, anche per evitare di spendere delle energie inutili in vista dei prossimi impegni, entrambe tireranno i remi in barca e si accompagneranno insieme al minuto 90. Così la vediamo noi.

Come vedere Psv-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Psv-Liverpool è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Come detto prima, con il pareggio tutti felici e contenti. Quindi andrà così. In un match che, alla fine, regalerà quasi sicuramente almeno un gol per squadra.