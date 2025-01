Pronostico Aston Villa-Celtic: una vittoria potrebbe non bastare

Aston Villa-Celtic è una partita valida per l’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Entrambe sono già sicure di giocare gli spareggi di accesso agli ottavi ma, tra le due, soltanto l’Aston Villa ha possibilità concrete di accedere direttamente alla fase ad eliminazione diretta senza dover passare dagli insidiosi playoff. Non dovesse riuscirci, si morderebbe le mani Unai Emery, tecnico dei Villans: la sua squadra in questa Champions League è andata oltre le aspettative, frequentando assiduamente le prime otto posizioni, ma l’inaspettata sconfitta della scorsa settimana in casa del Monaco (1-0) ha fatto scivolare il club di Birmingham al nono posto, a quota 13 punti e con una differenza reti di +5.

Ciò significa che per poter scavalcare qualcuno che in questo momento è davanti servirà battere il Celtic nella sfida del Villa Park, anche se vincere potrebbe non bastare. Bisognerà infatti sperare in un eventuale inciampo di qualche squadra che attualmente precede Watkins e compagni. Villans, dunque, non padroni del proprio destino. Contro gli scozzesi Emery tenterà di ritrovare una vittoria che manca da tre partite. In Premier League l’Aston Villa non è andato al di là di due pareggi nelle ultime due giornate ed è stato particolarmente frustrante quello di domenica scorsa con il West Ham (1-1): gli uomini guidati dall’allenatore basco sono rimasti all’ottavo posto, a -4 dalla quarta piazza.

Il Celtic invece non ha di questi problemi nel proprio campionato: i biancoverdi sono primi a +10 sugli eterni rivali dei Rangers e possono concedersi tranquillamente qualche “distrazione”. La qualificazione agli spareggi, ad ogni modo, non era affatto scontata: la squadra di Brendan Rodgers è riuscita a staccare il pass grazie al successo ottenuto sette giorni fa sugli svizzeri dello Young Boys (1-0), trafitti al minuto 86 grazie ad un’autorete. L’ex tecnico del Liverpool a Birmingham non potrà contare sullo squalificato Maeda, mentre gli assenti in casa Villa sono Barkley e Pau Torres.

Come vedere Aston Villa-Celtic in diretta tv e in streaming

La sfida tra Aston Villa e Celtic è in programma mercoledì alle 21:00 al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra. Si potrà seguire (non integralmente) in diretta tv su Sky Sport (canale 251) nell’ambito della trasmissione Diretta Gol Champions League. Sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Questo Celtic, con la qualificazione agli spareggi già in tasca, potrebbe rivelarsi un osso duro per l’Aston Villa, troppo discontinuo nell’ultimo periodo. La squadra di Emery, imbattuta da 9 partite davanti al proprio pubblico, alla fine dovrebbe spuntarla ma non è da escludere che gli scozzesi riescano a segnare almeno un gol al Villa Park.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Celtic

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Digne, Maatsen; Tielemans, Kamara; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Idah, Palma.

Il Celtic riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1