Pronostico Brest-Real Madrid: speranze al lumicino per Ancelotti

Brest-Real Madrid è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tutto si può dire della nuova formula della Champions League, tranne che non abbia regalato sorprese. Una dimostrazione plastica è il fatto che, a novanta minuti dal termine della fase campionato, il Real Madrid campione d’Europa in carica si trovi dietro alla matricola Brest in classifica, coi bretoni che precedono di un punto i Blancos di Carlo Ancelotti.

I biancorossi di Eric Roy, infatti, sono dei veri e propri “intrusi” lassù ai piani alti: nessuno poteva immaginare che dopo sette giornate la debuttante – sì, perché prima di quest’anno il Brest non aveva mai partecipato alla manifestazione continentale più prestogiosa – avesse già in tasca la qualificazione agli spareggi di accesso agli ottavi e fosse ancora in corsa, sulla carta, per chiudere tra le prime otto. I francesi sono tredicesimi, hanno 13 punti ma una differenza reti ben peggiore (+2) rispetto alle altre squadre che sono davanti. Oltre a fare l’impresa con il Real Madrid, dunque, dovrebbero sperare in una serie di risultati favorevoli. Stesso discorso per le Merengues, ormai rassegnate a disputare gli spareggi: Ancelotti paga le tre sconfitte (troppe per una squadra del calibro del Real) contro Lille, Milan e Liverpool.

I Blancos, in ogni caso, tenteranno il tutto per tutto a Guingamp: sabato scorso hanno strapazzato 3-0 il Real Valladolid con una tripletta di uno scatenato Mbappé e centrato il quarto successo consecutivo, fondamentale per restare in cima alla classifica della Liga. Il Brest invece ha reagito subito, archiviando il k.o. in Champions con lo Shakhtar Donetsk in coppa: battuto in trasferta il Le Havre e terzo successo di fila in Ligue 1. Roy contro il Real Madrid non potrà contare su diversi gicoatori tra cui Amavi, Haidara, Le Cardinal, Locko e Martin. Ancelotti invece è senza Vinicius (squalificato) e gli infortunati Eder Militao, Camavinga e Carvajal.

Come vedere Brest-Real Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brest e Real Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 allo Stade de Roudourou di Guingamp, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Real Madrid sta bene, ha ritrovato certezze e vuole chiudere con una vittoria una fase campionato in cui ci sono state più ombre che luci. Ipotizziamo un successo ampio da parte dei Blancos, che dovrebbero avere la meglio sul Brest con più di un gol di scarto, importante anche in ottica differenza reti.

Le probabili formazioni di Brest-Real Madrid

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Ndiaye, Pereira Lage; Camara, Fernandes, Magnetti; Baldé, Ajorque, Sima.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Modrić; Brahim Díaz, Bellingham, Mbappé; Rodrygo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3