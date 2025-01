Pronostico Bayern Monaco-Slovan Bratislava: goleada servita

Bayern Monaco-Slovan Bratislava è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Già la quota che i bookmaker hanno deciso di dare a questa partita ci dice prettamente una cosa: che partita, di fatto, non ce ne sarà. Oltre alle diverse qualità tecniche e fisiche che scenderanno in campo nella serata di mercoledì, c’è anche la questione classifica che, ovviamente, fa la differenza. Per lo Slovan Bratislava, in poche parole, quella in Baviera non sarà una trasferta, ma una gita. Magari qualcuno potrebbe davvero fare il turista, visto che il risultato finale è scontato. E non ci possono essere dubbi di sorta su come andrà a finire.

Ma perché diciamo tutto questo? Ora ve lo spieghiamo chiaramente e siamo convinti che, anche voi, la penserete praticamente allo stesso modo. Il Bayern Monaco in questo momento ha dodici punti in classifica quindi è almeno sicuro di fare i playoff. Ma con una vittoria, contro una formazione che ormai non ha più niente da chiedere, eliminata da questa Champions League, allora le motivazioni di chi scenderà in campo saranno ampiamente diverse. Certo, non stiamo qui a dire poi quali sono le differenza qualità delle due squadre, che sono evidentemente diverse e sono sotto gli occhi di tutti, quindi non c’è altro da aggiungere, fondamentalmente, se non un fatto evidente: questo Bayern vincerà con molta semplicità questa partita.

Come vedere Bayern Monaco-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming

La sfida Bayern Monaco-Slovan Bratislava è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.01 su Goldbet, Lottomatica e 1.01 su Snai.

Il pronostico

Nessuna possibilità che lo Slovan Bratislava possa uscire indenne da questo match. Anzi, la sensazione, è che il Bayern Monaco metta subito in discesa la partita che, alla fine, si potrebbe anche chiudere con un risultato tennistico.