I pronostici di mercoledì 29 gennaio: ultima giornata di Champions League

I pronostici di mercoledì 29 gennaio: si gioca l’ultima giornata del girone unico di Champions League con ben 18 partite in contemporanea.

Ultima giornata della fase a girone unico di Champions League, alla fine delle partite si conosceranno gli accoppiamenti degli spareggi e gli incroci poi in vista degli ottavi di finale. Il Manchester City rischia una clamorosa eliminazione ma è quanto meno padrone del suo destino: con una vittoria sarebbe sicuro di accedere agli spareggi e contro il Club Brugge non dovrebbe avere problemi.

Lo Sporting CP affronta il Bologna già eliminato e quasi certamente gli basterebbe anche un pareggio per continuare la sua avventura in Champions League: per evitare di dipendere anche dai risultati degli altri e per migliorare la sua classifica proverà comunque a fare bottino pieno.

I pronostici sulle altre partite

In caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti, ecco perché sono facilmente prevedibili delle goleade per Bayer Leverkusen e Bayern Monaco che affrontano le già eliminate Sparta Praga e Slovan Bratislava. Anche il Borussia Dortmund proverà a segnare un alto numero di gol contro lo Shakhtar Donetsk, che però è teoricamente in corsa per gli spareggi, sebbene servirebbe un miracolo.

Vittorie alla portata anche per l’Aston Villa contro il Celtic e per l’Atletico Madrid in casa del Salisburgo. Come “clamoroso” attenzione al possibile pareggio tra PSV e Liverpool: il PSG sarebbe sicuro degli spareggi, i Reds di chiudere al primo posto davanti al Barcellona.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Aston Villa vincente in Aston Villa-Celtic, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Sparta Praga, Champions League, ore 21:00)

(in Bayer Leverkusen-Sparta Praga, ore 21:00) Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk, Champions League , ore 21:00)

(in Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk, ore 21:00) Manchester City (in Manchester City-Club Brugge, Champions League , ore 21:00)

(in Manchester City-Club Brugge, ore 21:00) Atletico Madrid (in Salisburgo-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno quattro gol complessivi (OVER 3.5)

Bayer Leverkusen-Sparta Praga , Champions League , ore 21:00

, ore 21:00 Bayern Monaco-Slovan Bratislava , Champions League , ore 21:00

, ore 21:00 Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Atalanta , Champions League , ore 21:00

, ore 21:00 Manchester City-Club Brugge , Champions League , ore 21:00

, ore 21:00 Aston Villa-Celtic, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in PSV-Liverpool, Champions League, ore 21:00