Pronostici Girona-Arsenal: la classifica è una sentenza

Girona-Arsenal è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La classifica è una vera e propria sentenza. E diciamolo chiaramente, non ci possono essere davvero dubbi su chi si prenderà questi tre punti. Che, per una squadra, sono davvero fondamentali, per l’altra invece non contano nulla.

Ma prima della classifica, che a 90minuti dal termine è evidentemente importante, c’è da tenere in considerazione un altro fatto che è sotto gli occhi di tutti: la qualità di queste due formazioni che nella serata di mercoledì scenderanno in campo per l’ultimo match di questa prima fase di Champions League. Il Girona, lo scorso anno in Spagna, ha fatto un vero e proprio exploit e quest’anno, invece, ha già fatto vedere che quello che è successo è irripetibile. L’Arsenal, invece, dimostra di essere comunque una squadra affidabile, una di quelle che possono dire la propria fino alla fine. Certo, Arteta ha dei problemi offensivi, visti gli infortuni che hanno colpito i suoi attaccanti, ma in queste ultime ore di mercato forse un regalo lo riceverà. Vedremo.

E poi, ovviamente, come detto, c’è anche la classifica: i padroni di casa con soli 3 punti conquistati fino al momento sono fuori da tutto; l’Arsenal, che è terzo, spera ancora di poter chiudere al secondo posto. Difficile, ma non impossibile. Ma nella “peggiore” delle ipotesi deve comunque difendere l’attuale posizione.

Come vedere Girona-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida Girona-Arsenal è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.55 su Goldbet, Lottomatica e 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Senza dubbio l’Arsenal si prenderà la vittoria che, come detto, manterrà la squadra di Arteta al terzo posto finale di questa Champions League. E quindi con la possibilità di avere un sorteggio benevolo. Insomma, tutto scritto. Il Girona non può nulla.